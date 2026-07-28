Τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ.

Η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για την εβδομάδα που διανύουμε πραγματοποιείται σήμερα (28/7) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη Κυριακή (26/7) σημειώθηκε άλλο ένα τζακ ποτ στο Τζόκερ, όμως ένα δελτίο κέρδισε 100.000 ευρώ, ποσό που περιμένει όσους κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις και στην αποψινή κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: