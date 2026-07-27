Η ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου για την έντονη ανάπτυξη καταλυμάτων και την τοποθέτηση εγκαταστάσεων πάνω σε φυσικές εκτάσεις και βουνά.

Την δική του άποψη για τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της Πάρου θέλησε να εκφράσει ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα από μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Στη δημοσίευση που έκανε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός σχολιάζει την έντονη οικοδομική και ξενοδοχειακή ανάπτυξη σε φυσικές εκτάσεις του νησιού, εκφράζοντας άμεσα τον προβληματισμό και την ενόχλησή του για την εικόνα, που όπως αναφέρει, διαμορφώνεται στο νησί τα τελευταία χρόνια.

Στο μακροσκελές κείμενο αναφέρεται στην αύξηση που σημειώνεται στις ξαπλώστρες στις παραλίες της Πάρου, επισημαίνοντας ότι η εικόνα του νησιού δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική του τόπου.

Η ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλο

Κυριακή βράδυ συζητάμε εδώ με ανθρώπους που άλλοι μένουν , άλλοι διαμένουν και άλλοι πρωτάρηδες εδώ στην Πάρο. Μπράβο λένε που έχετε τόσο κόσμο, δουλεύουν όλα τα μαγαζιά ,έχετε βελτιώσει πολύ το φαγητό ,τις όψεις των μαγαζιών, έχετε φροντίσει την εικόνα!

Αυτή η Πάρος όμως βάζει σοβαρή υποψηφιότητα στην απαξίωση της ,σε όχι πολλά χρόνια από τώρα.

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Έχουν αυξηθεί τρομερά οι ξαπλώστρες ακριβώς για να δείξουν στους κατοίκους που πέρυσι ξεκίνησαν το κίνημα της πετσέτας ,ότι στην χώρα αυτή ισχύει ο νόμος του ισχυρού και κυρίως του κολλητού της κυβέρνησης και των νόμων που σαν πλαστελίνες παίρνουν το σχήμα που γουστάρει η εξουσία .

Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός που έχει το θάρρος να απλώνει ξαπλώστρες στην ΤΡΥΠΗΤΗ .

Εκεί που έφτασαν οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν.

Ούτε πως τακτοποιούνται με αποφάσεις του ΣτΕ να ξεκινήσουν να χτίζονται τέρατα πάνω στα βουνά, πάνω στις κορφές ,σε όσες κορφές απέμειναν ακόμα χωρίς τις ανεμογεννήτριες που κατάφεραν όλες μαζί να ακριβύνουν το ρεύμα .

Το ξενοδοχείο αυτό το οποίο έχει 3 οικόπεδα όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα βρίσκεται πάνω από τις κολυμπήθρες και η επιβάρυνση στην κυκλοφορία και μόνο θα φέρει αδιανόητη συμφόρηση στο μισό τμήμα της Πάρου που αν προστεθεί στην ήδη βεβαρημένη κίνηση λόγω της προσέλευσης των πολλών πλοίων και λόγω της επέκτασης του αεροδρομίου που θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια, μπήγονται βαθειά τα θεμέλια της Μύκονοποίησης της Πάρου και της διάλυσης της μαγείας της Νάουσας, η οποία μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα παζάρι βοής τα τελευταία χρόνια της δόξας της! Με ασυγκράτητους ρυθμούς οδηγούμαστε στην απαξίωση της ομορφιάς και της ανάπτυξης που είναι ωραία και θεμιτά και που τα αξίζει το νησί αυτό.

Αλλά αυτοκίνητο που έχει μόνο γκάζι μοιραία θα συναντήσει τον τοίχο του χρόνου!

Τρέχουν τόσο πολύ και πολλοί να αρπάξουν, έχεις την αίσθηση ότι όλοι αυτοί που παρέχουν τις άδειες παίρνουν και μίζα για το κάθε στρώμα για την κάθε καρέκλα για το κάθε βάρβαρο κτίσμα στην Πάρο.

Μέχρι την καταστροφή όμως αξίζει να έρθετε στο μαγικό νησί μας!».

{https://www.instagram.com/p/DbRMvxLDEEY/?hl=el&img_index=1}