Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από τον ιό HIV πέρυσι.

Για κίνδυνο αναζωπύρωσης του HIV σε παγκόσμιο επίπεδο προειδοποιεί UNAIDS σε έκθεσή του μετά τη μείωση της τάξης του 18% στη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS η παγκόσμια χρηματοδότηση μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα πέμπτο πέρυσι. Η Ουάσινγκτον, πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία για τη δεύτερη θητεία του αντιπροσώπευε το 75% της διεθνούς χρηματοδότησης για τον HIV. Τον περασμένο Ιανουάριο ωστόσο ο Τραμπ διέταξε την προσωρινή διακοπή κάθε χρηματοδότησης που σχετίζεται με τον HIV. Λίγες μέρες αργότερα αποκατέστησε το σωτήριο έργο για τον HIV, αν και περιορίστηκαν οι περισσότερες προσπάθειες πρόληψης.

«Η διεθνής κοινότητα έχει εισέλθει σε μια περίοδο βαθιάς πολιτικής και οικονομικής αναταραχής που απειλεί δεκαετίες κερδισμένων με κόπο κατακτήσεων κατά του HIV», ανέφερε το UNAIDS στην 60σέλιδη έκθεσή του που δημοσιεύθηκε στην έναρξη ενός Διεθνούς Συνεδρίου για το AIDS στη Βραζιλία.

«Χωρίς ανανεωμένη δέσμευση και δράση, ο κόσμος κινδυνεύει με αναζωπύρωση της επιδημίας του HIV» επισήμανε.

Η χρηματοδότηση μειώθηκε στα 7,3 δισ. δολάρια το 2025, μείωση της τάξης του 18%. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS. Η μείωση αποτελεί βασικό κίνδυνο για την αντιστροφή της προόδου που έχει σημειωθεί στις νέες μολύνσεις από τον ιό HIV και τους θανάτους που σχετίζονται με το AIDS στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.

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«Η τρέχουσα ευθραυστότητα της αντιμετώπισης του HIV θέτει αυτά που έχουμε κερδίσει σε κίνδυνο, εκτός εάν αποκατασταθεί η παγκόσμια αλληλεγγύη και αντιμετωπιστούν οι ανισότητες» σημειώνει η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

AIDS και Έμπολα

Η έκθεση επαναλαμβάνει επίσης ότι ο παγκόσμιος στόχος για την εξάλειψη του AIDS έως το 2030 ήταν εκτός πορείας, λέγοντας ότι η μειωμένη χρηματοδότηση, καθώς και άλλες κρίσεις όπως ο Έμπολα, παρεμπόδιζαν τις προσπάθειες. Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι προσβλήθηκαν από τον ιό HIV πέρυσι.

Ο αντίκτυπος των περικοπών της εξωτερικής χρηματοδότησης για τον ιό HIV αντισταθμίστηκε εν μέρει, ωστόσο, από αυξήσεις στις εγχώριες δαπάνες. Αυτό σήμαινε μια συνολική μείωση 6% στους συνολικούς πόρους για τον ιό HIV πέρυσι, ανέφερε η έκθεση του UNAIDS.

Όμως δεν μπόρεσαν όλες οι κυβερνήσεις να παρέμβουν. Μερικές από τις μεγαλύτερες μειώσεις στις δαπάνες για προγράμματα πρόσληψης σημειώθηκαν στην υποσαχάρια Αφρική, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το μισό των νέων παγκόσμιων μολύνσεων.

Τα εθνικά στοιχεία για το Καμερούν, τη Νιγηρία και τη Ζάμπια έδειξαν μείωση άνω του 50% στον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν προληπτική αγωγή πριν από την έκθεση.

«Οι αναταραχές στη χρηματοδότηση του HIV επηρέασαν σοβαρά την πρόληψη του ιού, τον έλεγχο και βασικά στοιχεία των προγραμμάτων θεραπείας, όπως το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται από την κοινότητα και φτάνουν στα άτομα που επηρεάζονται περισσότερο από τον HIV», αναφέρει μεταξύ άλλων η έκθεση.

Με στοιχεία του Reuters/UNAIDS





