Ο Δήμος Αθηναίων καταπολεμά το στίγμα με μία σειρά δράσεων.

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στη μάχη κατά του AIDS, υποστηρίζοντας δράσεις που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και τη φροντίδα. Την 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρευρέθηκε στην πλατεία Μοναστηρακίου σε συμβολική δράση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Ανάβουμε ένα κερί για όσους και όσες χάθηκαν από την αρχή της επιδημίας του AIDS. Η ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο στον τομέα της υγείας παραμένει επιτακτική. Στην Ευρώπη, οι χρηματοδοτικές πηγές παραμένουν ελλιπείς και αμφίβολες. Από τη μεριά μας, φροντίζουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, ενισχύοντας συνεργασίες με δημόσιους φορείς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη. Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δημόσια υγεία για όλους, χωρίς στίγμα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε: «Χρέος της δημοτικής αρχής είναι να εργάζεται συστηματικά για να περιορισθούν οι κοινωνικές διακρίσεις στην πόλη μας. Όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να ζουν χωρίς αποκλεισμούς και να απολαμβάνουν ισότιμα τις υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ σε όλα τα άτομα που μας χρειάζονται προσφέροντας τις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες μας χωρίς τις προκαταλήψεις του παρελθόντος».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δέσποινα Λιμνιωτάκη, δήλωσε: «Είναι σημαντικό όσοι επιθυμούν να εξεταστούν, να το κάνουν χωρίς κανέναν δισταγμό. Στόχος μας είναι όλοι να έχουν σταθερή και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν. Στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, ανοίγουμε τις πόρτες μας σε κάθε πολίτη, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να λάβουν την περίθαλψη που δικαιούνται».

Ρίχνουμε φως στο σκοτάδι, εξαλείφουμε το στίγμα για το AIDS

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στην πλατεία Μοναστηρακίου, οι συμμετέχοντες σε δράση μνήμης για τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους από τα συμπτώματα του AIDS, άναψαν δεκάδες κεριά, σχηματίζοντας την κόκκινη κορδέλα, το καθιερωμένο σύμβολο ευαισθητοποίησης κατά του ιού. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», εστάλη ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμίζοντας στο κοινό τη σημασία του αγώνα κατά του στίγματος.

Την ίδια ημέρα, το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, διοργάνωσε δράση ενημέρωσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεκάδες νέοι ενημερώθηκαν για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε γρήγορα τεστ ελέγχου ανίχνευσης για HIV, Ηπατίτιδες B & C και Σύφιλη, ανώνυμα και εμπιστευτικά. Η δράση είχε επαναληφθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

Πρόσβαση στη δημόσια υγεία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει όλο τον χρόνο, δράσεις με στόχο την πρόληψη & αντιμετώπιση του HIV. Πιο συγκεκριμένα:

Διενέργεια δωρεάν τεστ ανίχνευσης από εκπαιδευμένο προσωπικό για τον HIV και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου.

Εκπαίδευση και υποστήριξη των ομάδων Streetwork, σε θέματα πρόληψης HIV και άλλων αιματομεταδιδόμενων λοιμώξεων, στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά.

Λειτουργία του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων χρηστών «My Athens» του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Προσφέρονται υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παραπομπές και ενδυνάμωση για εκατοντάδες συμπολίτες μας που ζουν σε συνθήκες αποκλεισμού.

Συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας «Athens Checkpoint» της Θετικής Φωνής, ενισχύοντας την πρόσβαση σε δωρεάν τεστ για τον ιό του HIV, παράλληλα με παραπομπές σε θεραπεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Συμβάλλοντας έτσι, στην καταγραφή επιδημιολογικών δεικτών και στη διαμόρφωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση της βλάβης.