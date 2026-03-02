«Ο πιο αδύναμος κρίκος» επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ.

Η Μαρία Μπακοδήμου, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου, υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στο παιχνίδι του «Πιο αδύναμου κρίκου» που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σε δεκάδες χώρες διεθνώς.

Η γνωστή παρουσιάστρια, κατά την έναρξη της εκπομπής, εξήγησε τον τρόπο που θα διεξάγεται το παιχνίδι, κάνοντας σαφές πως ένας είναι ο παίκτης που θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε: «Καλησπέρα σας. Απόψε κάποιοι θα μιλήσουν πολύ πριν καν τους ρωτήσω. Θα κάνουν λάθη, θα κομπιάσουν και μετά θα ψάχνουν δικαιολογίες. Θα συνεργαστούν όσο χρειάζεται και δεν θα διστάσουν να προδώσουν τον διπλανό τους, όταν τους συμφέρει. Γιατί εδώ δεν κερδίζει ο πιο συμπαθής, ούτε ο πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Κερδίζει αυτός που αντέχει. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Καλώς ήρθατε στον Πιο Αδύναμο Κρίκο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsiqmkjk49l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αφού λοιπόν η Μαρία Μπακοδήμου έδωσε το σύνθημα της έναρξης ξεκίνησε το παιχνίδι όπου υποδέχτηκε τους οκτώ «αντιπάλους».

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, αποδείχθηκε πως λίγοι είναι εκείνοι που θα αντέξουν μέχρι το τέλος.

Η Μυρτώ μάλιστα, όταν ήρθε η σειρά της να απαντήσει, έκανε το λάθος να μπερδέψει δύο σειρές, δίνοντας τη λάθος απάντηση.

Στην ερώτηση: «Οι αδερφές Σταμίρη σε ποιο χωριό έζησαν στις Άγριες Μέλισσες», εκείνη απάντησε χαμογελαστή: «Στο Κολοκοτρωνίτση», κάνοντας σαφές πως είχε μπερδέψει τις «Άγριες Μέλισσες» με το «Καφέ της Χαράς».

Η παρουσιάστρια με τη σειρά της σχολίασε: «Στο Διαφάνι. Κάποιος μας έδειξε ότι το μυαλό του είναι σε άλλη εκπομπή. Εντοπίστε τον και στείλτε τον εκεί που του αξίζει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsirzs296ft?integrationId=40599y14juihe6ly}