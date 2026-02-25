Τις σκέψεις και την δική της οπτική μοιράστηκε η Ιωάννα Μαλέσκου, σχετικά με τις φήμες που την θέλουν να αποχωρεί απο το δυναμικό του ΟΡΕΝ.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου όπου και έδωσε μία σαφή απάντηση σχετικά με τις φήμες που την θέλουν να αποχωρεί από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ.

Η γνωστή παρουσιάστρια, στάθηκε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που παρουσιάζει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ σχολίασε και το τηλεοπτικό τοπίο, τις αλλαγές και το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας στο μέλλον.

Στις φήμες που την θέλουν να αποχωρεί από το δυναμικό του σταθμού απάντησε λέγοντας: «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει. Είμαστε μια χαρά κι έχουμε άριστη σχέση μεταξύ μας. Είναι όλα καλά, θα καταντήσουμε γραφικοί αν λέμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε».

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τηλεόραση, σχολίασε: «Δεν με στεναχωρεί τίποτα, κάνω τη δουλειά μου και τα έχω καλά με τον εαυτό μου… και τους γύρω μου. Με το ζόρι να βγάζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι κουραστικό. Προτεραιότητα είναι πάντα ο σταθμός στον οποίο βρισκόμαστε. Έχουμε χρόνο για να συζητάμε για τα επόμενα. Με τόσες αλλαγές που συμβαίνουν τηλεοπτικά, κοιτάζω να είμαι προσγειωμένη, να ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα στο τέλος της σεζόν, όπως το σκεφτόμαστε, και μετά βλέπουμε. Κανείς δεν χάνεται».

Κλείνοντας, έκανε σαφές πως θα την ενδιέφερε μελλοντικά να ασχοληθεί με ένα ενημερωτικό πρότζεκτ, ενώ μεταξύ άλλων, τόνισε πως απολαμβάνει κάθε της συνεργασία και λειτουργεί ως επαγγελματίας:

«Απολαμβάνω κάθε συνεργασία μου. Οφείλω ως επαγγελματίας να φέρω εις πέρας ότι αναλαμβάνω και πάντα ότι δυσκολία και να υπάρχει, βλέπω τη φωτεινή πλευρά. Γυρνάω κάθε φορά σπίτι μου πλήρης και ήρεμη. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει κάτι, το ακούω πολύ ευχάριστο. Σημασία να υπηρετείς αυτό που σου ανατίθεται, αλλά και να σου ανατεθεί κάτι. Αν δεν σου προταθεί, τι να συζητάω; Είμαι Open σε όλα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnzdpclp8hd?integrationId=40599y14juihe6ly}