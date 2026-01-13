Η απάντησή της για τις σχέσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου και το σχόλιο για την Ελένη Τσολάκη.

Η Αλεξάνδρα Τσόλκα, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», κατά τη διάρκεια των οποίων σχολίασε την τηλεοπτική επικαιρότητα, εστιάζοντας κυρίως τις σχέσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, ενώ μίλησε και για την εκπομπή, της Ελένης Τσολάκη.

«Αλλάζουν τα πράγματα», σχολίασε αρχικά η δημοσιογράφος και αμέσως μετά απάντησε στα στις ερωτήσεις της ρεπόρτερ.

Αρχικά λοιπόν, η ίδια, αναφέρθηκε στην πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, λέγοντας: «Οι ίδιοι άνθρωποι που την πήραν τον Αύγουστο, οι ίδιοι άνθρωποι το αποφάσισαν τον Δεκέμβριο. Αυτό μου «κλωτσάει» ως κάτι βεβιασμένο και παράδοξο. Αμφισβητώ τα κριτήρια όλων, δηλαδή τι αλλάζουμε; Το χρώμα μαλλιών της παρουσιάστριας; Όλο το υπόλοιπο μένει ίδιο και το θέμα μας είναι τι γίνεται με την παρουσιάστρια. Κάποιοι έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι, και κρίνονται όπως κρίνουν. Εκ του αποτελέσματος όλοι».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα, στάθηκε στα δημοσιεύματα και τις φήμες που ήθελαν το τηλεοπτικό δίδυμο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου να έχουν έρθει σε ρήξη: «Εγώ διάβασα τα άρθρα, αλλά δεν το είδα. Ήταν ως και διασκεδαστικό γιατί τους έβλεπα να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, και έλεγα πού είναι τα σκάνδαλα».

