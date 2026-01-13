Τα γενέθλιά της γιόρτασε σήμερα η Μαρία Καβογιάννη – Η δημοσίευσή της και η ανάρτηση από το Studio Κλεισθένης.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η γνωστή ηθοποιός Μαρία Καβογιάννη, η οποία φαίνεται να κλείνει τα 68 της έτη, έχοντας στο πλευρό της οικογένεια, φίλους και καλή παρέα, από το χώρο της υποκριτικής, του θεάματος και όχι μόνο.

Η ηθοποιός, μέσα από μία σειρά Instagram stories μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή ημέρα, ενώ της χάρισαν τις πιο θερμές ευχές τους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της βρέθηκαν η Ευγενία Σαμαρά, η Βίκυ Σταυροπούλου και η Δανάη Μπάρκα, ενώ ξεχωριστή αφιέρωση μέσω Instagram, της έκανε και ο συνάδελφός και φίλος της, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Παράλληλα, η ίδια, δημοσίευσε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον λογαριασμό της όπου ακούγονται φωνές και τραγούδια, γράφοντας στην λεζάντα της: «Τα δώρα που μου χάρισε η ζωή είστε εσείς… όλοι εσείς οι φίλοι μου, οι στιγμές μας, η αγάπη μας, τα τραγούδια μας, που γεμίζουν τόσα χρόνια το σπιτάκι, εδώ, σ’ έναν πεζόδρομο στο Βύρωνα… Αυτή είναι η ζωή μας, η ευτυχία μας, η περιουσία μας.

Σας ευχαριστώ… Σας αγαπώ…».

Το Studio Κλεισθένης, μάλιστα, με μία ιδιαίτερη ανάρτηση εύχεται στην ηθοποιό, ενώ στην φωτογραφία απεικονίζεται η ίδια, μαζί με την Κατερίνα Πετούση, σε πρόβες στο θέατρο Αθήνα, το 1993.

«Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε στις πρόβες της παράστασης, Ένα αταίριαστο ζευγάρι στο Θέατρο Αθηνα στις 30 Νοεμβρίου του 1993 μαζί με την Κατερίνα Πετούση», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσης.