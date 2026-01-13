Νέο επεισόδιο Survivor, απόψε στις 21:00, στο ΣΚΑΙ - Δείτε το τρέιλερ.

Απόψε, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, έρχεται το τρίτο επεισόδιο του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, όπου όπως όλα δείχνουν, φέρνει στην επιφάνεια νέες εντάσεις, δάκρυα και συγκινήσεις.

Ήδη από τα πρώτα δύο επεισόδια της νέας σεζόν, «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες», έχουν μπει στο στίβο μάχης δυναμικά, με τους πρώτους να μετρούν ήδη δύο ήττες στο ενεργητικό τους.

Στην πρεμιέρα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, αναδείχθηκε και η πρώτη υποψήφια προς αποχώρησης, η Σταυρούλα, ενώ στο πλευρό της θα πρέπει να δώσει μάχη και ο Gio Kay, ένας – ήδη - πολυσυζητημένος παίχτης.

Σύμφωνα λοιπόν με το χθεσινό επεισόδιο, οι «Αθηναίοι» βρέθηκαν και πάλι στην πλευρά των ηττημένων, ενώ στο συμβούλιο των ομάδων η ένταση κορυφώθηκε μεταξύ των παιχτών. Παράλληλα, το beef που υπάρχει μεταξύ του Gio Kay και του Γιώργου Λιανού, είναι πλέον εμφανές.

Σήμερα ωστόσο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, φαίνεται πως έρχεται ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο με έντονες στιγμές και απρόοπτες εξελίξεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τρίτη μάχη για την ασυλία είναι γεγονός με ένα ακόμη απαιτητικό στίβο μάχης να περιμένει τους 24 παίχτες.

Παρά το γεγονός πως στην ομάδα των «Αθηναίων» φαίνεται να επικρατεί μία αναστάτωση, οι «Επαρχιώτες» μάλλον ακολουθούν τα βήματά τους.

Όλα όμως θα φανούν στο συμβούλιο του νησιού, όπου τα δάκρυα του Gio Kay, φέρνει την αντίδραση και προκαλεί απορίες στους συμπαίκτες του.

«Δεν είχα κόσμο να μιλήσω, φίλους να ξυπνήσω μαζί τους.. Είναι κάτι που…», ακούγεται να λέει ο Gio Kay στο τρέιλερ ενώ αποχωρεί δακρυσμένος.

Θα αλλάξει σήμερα το σκορ;

Ήρθε η ώρα να χάσουν και οι μπλε, ή οι κόκκινη θα συνεχίσουν το «κακό σερί»; Ποιος θα είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;

{https://www.youtube.com/watch?v=dDVhjyKQ5ys}