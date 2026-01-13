Όλα όσα έγιναν εχθές στο συμβούλιο του Survivor.

Οι κόντρες και οι εντάσεις συνεχίζονται στο Survivor, ενώ ήδη από το δεύτερο επεισόδιο τις σεζόν, οι παίχτες κάνουν λόγο για κλίκες και αδυναμίες, με την κορύφωση να έρχεται στο συμβούλιο της χαμένης ομάδας.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά λοιπόν, η ομάδα των «Αθηναίων» ήρθε αντιμέτωπη με την ήττα, με τις κόντρες να κορυφώνονται στο συμβούλιο, τόσο μεταξύ των παιχτών, όσο και ανάμεσα του Γιώργου Λιανού και του Gio Kay.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο απόσπασμα της εκπομπής «Το ‘χουμε», του ΣΚΑΙ, οι παίχτες, έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα, ενώ στην ομάδα των «Αθηναίων» μοιάζει να έχει έρθει «φουρτούνα», με τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα, να συμπληρώνει το ρεκόρ τους.

Survivor: Όσα έγιναν εχθές

Όπως λοιπόν επιβεβαίωσε και η δημοσιογράφος της εκπομπής, σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι «Αθηναίοι» κοντράρονται μεταξύ τους.

Η Μαντίσα, φαίνεται να μην τα πηγαίνει καλά με τον Θεοδωρόπουλο, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος, εκείνη σε συνέντευξή της, είχε αναφέρει ότι: «Οι Έλληνες, δεν είναι άνδρες..», μία ατάκα ωστόσο που δεν ακούστηκε στον τηλεοπτικό αέρα.

Ταυτόχρονα, η Μαντίσα, έκανε παράπονα στου συμπαίκτες τους, καθώς δηλώνει καλή παίχτρια, ωστόσο παρομοιάζουν μία άλλη της συμπαίκτρια με την Δαλάκα, από προηγούμενες σεζόν.

Με τη σειρά του λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός, ρώτησε την ηττημένη ομάδα αναφορικά με το αν είναι ενωμένοι, μία τοποθέτηση, που έφερε την αντίδραση του Gio kay.

Στο συμβούλιο λοιπόν, οι «Αθηναίοι» δεν θέλησαν να παραδεχτούν την αλήθεια μπροστά στους συμπαίκτες τους, ωστόσο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έφερε τον Gio kay, με 11 ψήφους, να είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση για την εβδομάδα.

Στην καλύβα τους το κλίμα είναι τεταμένο, όσο ο Gio kay, παρουσιάζει στους συμπαίκτες του την στρατηγική του σκέψη.

Στα πλαίσια του συμβουλίου ωστόσο, η ερώτηση του Γιώργου Λιανού έκανε τη διαφορά και ο Gio απάντησε: «Δεν μου αρέσει που η συζήτηση πέφτει στο αν είμαστε ενωμένοι, για όλο το κοινό που βλέπει να ξέρει ότι όλα τα ψευτοχαμόγελα που κάνουν εκεί, δεν σημαίνει ότι είναι ενωμένοι…».

Η κόντρα ωστόσο συνεχίστηκε μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων, με αποκορύφωμα την ένταση μεταξύ του παρουσιαστή και του Gio.

«Μία ώρα μιλάμε για ένωση για κενά και τέτοια, δεν βγάζει νόημα. Εγώ θέλω να πάμε στο παρακάτω», ακούγεται να λέει ο Gio, με τον Γιώργο Λιανό να απαντά: «Θέλω να ξέρω τί γίνεται στην καλύβα σας».

«Ξέρεις ακριβώς τι παίζει Γιώργο…».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, παρουσιάστηκε και ένα σύντομο απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, όπου ο Γιώργος Πολύχρος πλησιάζει κατσίκες και ο Γιώργος Λιανός, εμφανίζεται για να της σώσει.

