Σήμερα ο πρώτος αγώνας ασυλίας του Survivor 2026.

Μόλις εχθές, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, έκανε την πρεμιέρα του για φέτος, με τους παίχτες να έχουν μπει δυναμικά και με δυναμισμό τόσο στο στίβο μάχης, όσο και στο κομμάτι της επιβίωσης.

Από το χθεσινό πρώτο συμβούλιο προέκυψε και η πρώτη παίχτρια προς αποχώρησης, η Σταυρούλα, ενώ σε δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, επιβεβαίωσε και το beef μεταξύ του ιδίου και του Gio Kay.

Σήμερα λοιπόν, στις καλύβες και των δύο ομάδων, των «Επαρχιωτών» και «Αθηναίων» φαίνεται να «φουντώνουν τα αίματα»!

Survivor 2026: Ξεκίνησαν οι εντάσεις

Στο αποψινό επεισόδιο λοιπόν οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης και διεκδικούν την Ασυλία, ενώ οι «Αθηναίοι» προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους ύστερα από το χθεσινό αγώνισμα, την ήττα, τους καβγάδες και την πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση που «έδωσε» η κάλπη.

Ο Gio Kay από την πλευρά του, πριν ακόμη μεταφερθούν οι παίχτες στο σημείο των αγωνισμάτων ρίχνει τα δικά του «καρφιά» απέναντι στους συμπαίκτες του:

«Είδαμε, μαλώνουν, τώρα άρχισαν και τις κλίκες. Εγώ είμαι ανεξάρτητος. Σήμερα, βλέπουμε μία παρέα εκεί, μία εκεί, ψιθυρίζουν, μιλάνε. Άλλοι στην καλύβα, άλλοι κάνουν περισσότερες δουλειές για να δείξουν ότι μάγκες… Γιατί τώρα φοβήθηκαν.. σήμερα και αύριο έχουμε. Αυτά όμως πρέπει να είσαι χαζός για να μην τα καταλάβεις…».

«Επειδή το γουστάρω το μοντέλο, τον έβλεπα εχθές, αρχίζει κόβει δέντρα, σήμερα ξυπνάει κόβει δέντρα… Είδε το όνομά του εχθές στο συμβούλιο και λέει… Αλλά σίγουρα αυτό, ο Γιώργος και τα κορίτσια, αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι δεν φοβούνται. Η Κέλλυ και η Βασιλική δεν φοβούνται… Οι άλλες σίγουρα φοβούνται τη σημερινή ασυλία…».

Ο ίδιος παίχτης ωστόσο, φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των τηλεθεατών όσο και των συμπαικτών του. Στην μπλε ομάδα λοιπόν, ο Σταύρος, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι λέγοντας: «Εχθές, η Ελισάβετ τον είπε εριστικό, κάτι ότι τώρα που χάσανε θα παίρνανε την άλλη βάρκα…».

Έτσι στο προσκήνιο ήρθε το χθεσινό συμβούλιο όπου συζητήθηκαν οι αντιδράσεις των παιχτών στο στίβο μάχης.

Ο Μάνος λοιπόν ανέφερε: «Η αντίπαλη ομάδα, μπορεί να θεωρεί ότι είμαι εριστικός επειδή πανηγυρίζω τις νίκες. Εγώ δεν το θεωρώ… Δεν το κάνω περίεργα, ή νεύμα σε αυτούς.. Δεν κοιτάω καν… Αν ο τρόπος που χαίρομαι τους προσβάλλει τι να κάνω…;».

Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της συζήτησης, το ενδιαφέρον στράφηκε προς τον Gio για μια ακόμη φορά, καθώς όπως αναφέρει και η Δήμητρα, το πρόβλημα το εντόπισε στον τρόπο που κοιτούσε: «Εχθές νευρίασα με τον Gio, όχι ο τρόπος που τα έλεγε, αλλά ο τρόπος που κοιτούσε… Μας κοίταξε, μας υποτίμησε.. Δεν λες κάτι τέτοιο κάλμαρε… Θα τα πεις πιο μετά».

Λίγο πριν οι παίχτες μπουν στο στίβο μάχης, οι εντάσεις κορυφώνονται και η Μάντισσα, δέχεται τα πυρά της ομάδας.

Η Σταυρούλα αναφέρει: «Έκανα μία μαντεψιά για το ποιος με ψήφισε… Μου είπαν μερικοί, ο Γιώργος, ο Γιώργος, ο Στίνης…».

Η Μάντισσα λοιπόν με τη σειρά της, απάντησε στον Γιώργο Λιανό αναφορικά με το χθεσινό συμβούλιο: «Η αλήθεια είναι ότι εχθές, κανένας δεν ήταν έτοιμος να ψηφίσει, οπότε και εγώ που ψήφισα και με ψήφισαν.. ήταν απλά ποιος δεν έχει έρθει κάποιος με κάποιον. Με τον Δημήτρη έγινε συζήτηση. Δεν άνοιξα το θέμα γιατί δεν μου άρεσε που ψηφίστηκα… Είχαμε κάποιες απόψεις..».

