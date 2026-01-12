Το «Survivor 2026», είναι γεγονός! Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός λίγες ώρες μετά από την πρεμιέρα.

Το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου το γνωστό ριάλιτι επιβίωσης, «Survivor», επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΣΚΑΙ, για να χαρίσει στιγμές, αγωνίας, γέλιου αλλά και εντάσεων.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Γιώργος Λιανός, υποδέχθηκε τους 24 παίχτες, οι οποίοι φέτος, χωρίζονται στις ομάδες των «Επαρχιωτών» και των «Αθηναίων», με τον κάθε έναν από αυτούς να αγωνίζεται σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο.

Ο στόχος τους: η κορυφή, ο τίτλος και τα 250.000 ευρώ!

«Survivor 2026»: Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιανός

Ήδη λοιπόν, από το πρώτο επεισόδιο, πραγματοποιήθηκαν κόντρες, εντάσεις αλλά και ένα… beef, μεταξύ του Γιώργου Λιανού και του Gio Kay.

Το απόγευμα της Δευτέρας λοιπόν, 12 Ιανουαρίου, η εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, φιλοξένησε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, τον παρουσιαστή του Survivor, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρεμιέρα, τους παίχτες και τις αλλαγές που έρχονται.

«Για εμάς ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, τα αποτελέσματα εχθές ήταν πάρα πολύ καλά, άρεσε πολύ στον κόσμο που παρακολούθησε το Survivor, άραξε στο καναπέ του και το απόλαυσε, τους άρεσε πολύ αυτό που είδε και φυσικά και οι παίκτες γιατί αυτή είναι η μαγκιά του Survivor. Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε μια καινούργια συνταγή ουσιαστικά να έχουμε ένα Survivor με μόνο καινούργιους παίκτες, καινούργιους χαρακτήρες να ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια σας και να γνωρίσουμε καινούργιες προσωπικότητες».

Για τις αλλαγές στο ριάλιτι, ανέφερε: «Ήταν ένα πείραμα γιατί πάντα οι παίκτες είναι εξαντλημένοι μετά την πρώτη δοκιμασία. Θέλαμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε μια καινούργια συνθήκη, οι καινούργιες συνθήκες έρχονται μαζικά στη συνέχεια, αυτό είναι ένα μικρό spoiler. Θα υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους ανατροπές τις οποίες οι παίκτες δεν θα τις γνωρίζουν. Θα πρέπει να μπουν σε διαφορετικούς ρόλους, να ανταπεξέλθουν σε διαφορετικές καταστάσεις που δεν περιμένουν. Εδώ θα πρέπει να χωρέσουν και το μυαλό τους και να παίξουν στρατηγικά».

Σχολίασε μάλιστα και την κόντρα που φάνηκε να δημιουργείται ανάμεσα στον ίδιο και τον Gio Kay:

«Έχουμε ένα beef, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Είναι ένα beef που κράτησε πάρα πολύ ώρα, δεν ξέρω πόση ώρα θα το δείτε, μας πήρε 1 ώρα να τα βρούμε. Ακόμα beef έχουμε…»

«Έμεινα λίγο έκπληκτός, λέω τι έγινε τώρα; Ο Gio είναι διαχυτική προσωπικότητα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, όσοι τον γνωρίζεται από τα social ξέρετε ότι τα λέει όλα αφιλτράριστα και αυτό μου αρέσει κιόλας. Ας τσακωθούμε γιατί ξέρω ότι θα τα βρούμε. Μου αρέσει γιατί είναι αληθινό, αυτό θέλουμε να είναι όλα αληθινά να μην είναι επιτηδευμένα. Προσπαθούμε τώρα να τα βρούμε μεταξύ μας».

