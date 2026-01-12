Στις ημέρες που θα απουσιάζει λόγω εγκυμοσύνης αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου, φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς πλέον βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Η ίδια, μέσω της εκπομπής της «Super Κατερίνα», είχε αποκαλύψει πως περιμένει κοριτσάκι, ενώ ήδη φαίνεται να έχει ξεκινήσει τις πρώτες ετοιμασίες για τη δημιουργία του παιδικού δωματίου.

Ταυτόχρονα ωστόσο, η παρουσιάστρια, θα πρέπει να απουσιάζει για ένα χρονικό διάστημα από τα επαγγελματικά της καθήκοντα, ενώ με αφορμή τα όσα ανέφερε συνεργάτιδά της στον «αέρα», μίλησε για τα σχέδια που έχει για τον καιρό που θα απουσιάζει.

Η αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου

Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία σύντομη αναφορά σε αυτές τις ημέρες, με αφορμή τα συγκινητικά λόγια της δημοσιογράφου, Ελισαβετ Οικονόμου.

Ειδικότερα, η ρεπόρτερ της εκπομπής, την ώρα που εμφανίστηκε σε «διπλανό παράθυρο», απευθύνθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου λέγοντας:

«Καλημέρα, Κατερίνα μου, και καλή εβδομάδα στους αγαπημένους μας τηλεθεατές. Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Είσαι μια γλύκα έτσι όπως μεγαλώνεις, συγκινούμαι που σε βλέπω. Είσαι καταπληκτική. Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις…», τόνισε η Ελισάβετ Οικονόμου.

Με αφορμή αυτή την δήλωση λοιπόν, η παρουσιάστρια με χαμόγελο, δήλωσε πως έχει ανάγκη να αφοσιωθεί για ένα χρονικό διάστημα στην καινούργια της ζωή και στον ερχομό της κόρης της:

«Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, θα έχετε την καλύτερη παρέα. Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου να είμαι εκεί αφοσιωμένη».

