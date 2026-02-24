Που και τι θα δείτε το νέο podcast της ΚΝΕ.

To Podcast της ΚΝΕ επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των 3 χρόνων από το τραγικό έγκλημα των Τεμπών.

Στο στούντιο βρίσκονται δυο μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο Νίκος Τσακλίδης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στη Hellenic Train και συγγενής θύματος και ο Δαμιανός Μπαλασούλης, συνήγορος οικογενειών θυμάτων στη δίκη για το έγκλημα.

Στόχος της συζήτησης είναι να πέσει φψς στη τρέχουσα κατάσταση τρία χρόνια μετά και να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες που παραμένουν κρυμμένες πίσω από το έγκλημα, καθώς και το πού βρίσκεται η υπόθεση σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις που αφορούν το «σπάσιμο» της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες, οι οποίες παρουσιάζονται ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες από την κύρια δίκη.

Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύεται και μια βαθύτερη αιτία, ένα «αόρατο νήμα» που συνδέει όλα τα «κρυμμένα Τέμπη» που εξακολουθούν να απειλούν ανθρώπινες ζωές. Εξετάστηκε πώς το έγκλημα των Τεμπών συνδέεται με τις καθημερινές τραγωδίες που καταγράφονται, από τη Βιολάντα μέχρι τα αεροδρόμια, και πώς ένα σύστημα λειτουργεί με όρους που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή για τα κέρδη των λίγων.

Παράλληλα, γίνεται συζήτηση για την οργάνωση του αγώνα ενόψει των μεγάλων συγκεντρώσεων στις 28 Φεβρουαρίου σε όλη τη χώρα, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη.

Απεργία έχουν προκηρύξει Εργατικά Κέντρα, μεταξύ άλλων της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, των Τρικάλων και των Χανίων. Σε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα καλεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ενώ στην Αθήνα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 12 μ.μ.

{https://youtu.be/neXYqZ-S_KA?si=_JjGKpwVrDwnn3Jt}

