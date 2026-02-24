Οι μαθητές δηλώνουν ότι «ποτέ δε θα ξεχάσουμε το έγκλημα στο τρένο!» και ετοιμάζονται για διήμερο λουκέτο σε όλα τα σχολεία, η απάντηση του Υπουργείου στα «κλειστά σχολεία».

Με φόντο τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους μαθητές σε όλη τη χώρα συσπειρώνονται και προχωρούν σε διήμερες καταλήψεις σχολείων στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, καθώς και σε συμμετοχή σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στις λοιπές πόλεις της Ελλάδας. Το κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, ζητώντας μαζική συμμετοχή τόσο στις καταλήψεις όσο και στο μαθητικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 26/2 στα Προπύλαια.

«Τιμάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών - Κλείνουμε τα σχολεία και βγαίνουμε στους δρόμους»

Oι μαθητές στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι «Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών! Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain! Οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας «κοιλάδες των Τεμπών»!»

Στο πλαίσιο αυτών των ανακοινώσεων ήδη τα 15μελη συμβούλια Γυμνασίων και Λυκείων συνέρχονται για να αποφασίσουν πώς θα συμμετάσχουν τις κινητοποιήσεις και αν θα ακολουθήσουν το κάλεσμα για διήμερες καταλήψεις με λουκέτο στα σχολεία την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Φλεβάρη με μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλια στις 26 του μήνα στις 12 το μεσημέρι.

Μαθητής δήλωσε στο Dnews ότι «Σχολεία κλειστά! Όλοι οι φοιτητές και μαθητές στους δρόμους! Δε δεχόμαστε η ίδια μας η ζωή, η ασφάλεια μας, η υγεία μας, να γίνεται θυσία στον βωμό των κερδών! Δεν ανεχόμαστε την προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των πραγματικών υπευθύνων. Πραγματικά δίκαιο σήμερα δεν είναι να ζούμε με το φόβο να ζήσουμε νέα Τέμπη, επειδή η ασφάλεια μας λογίζεται ως κόστος, αλλά να παλέψουμε για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που διαπράττει καθημερινά εγκλήματα στο βωμό του κέρδους!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι γονείς στηρίζουν τις καταλήψεις και το μαθητικό συλλαλητήριο για την επέτειο των Τεμπών

Οι γονείς στέκονται στο πλευρό των μαθητών και διαμηνύουν ότι θα βρεθούν δίπλα τους στο μαθητικό συλλαλητήριο της 26ης Φεβρουαρίου για να διαδηλώσουν από κοινού για τα Τέμπη. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής «Είμαστε το στήριγμα για τα παιδιά μας! Δεν παραιτούμαστε από όσα δικαιούνται τα παιδιά μας! Οφείλουμε να σταθούμε ενάντια σε όσους υπονομεύουν το μέλλον τους! Μαζί θα διεκδικήσουμε την μόρφωση, την ασφάλεια & τη ζωή που τους αξίζει! Να μην υπάρξουν άλλα εγκλήματα επειδή θεωρείται η ζωή & η ασφάλειά τους ως κόστος! Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες στους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι! Συμμετέχουμε και στηρίζουμε το μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη, 26 Φλεβάρη, 12:00 στα Προπύλαια.»

Διήμερες καταλήψεις ζητούν οι μαθητές στις 26 και 27/2: Τι ισχύει για τα μαθήματα - Θα έχουμε παντού λουκέτο στα σχολεία;

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι τα σενάρια και τα ρεπορτάζ που διακινούνται και αναφέρονται τελεσίδικα σε «κλειστά σχολεία» σε όλη την Ελλάδα την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ναι μεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων μνήμης και διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών, με βασικό αίτημα την απόδοση ευθυνών και τη διασφάλιση της ασφάλειας στις μεταφορές όμως δεν πρόκειται για δοθεί από το Υπουργείο οδηγία για αναστολή μαθημάτων εκείνες τις δύο μέρες παρά τα όσα έχει ανακοινώσει η μαθητική κοινότητα. Αν αποφασιστεί κατάληψη από τους μαθητές εύλογα τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες όμως οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να ενεργοποιήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω Webex. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Σε κάθε περίπτωση από το ΥΠΑΙΘΑ σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως τι θα αποφασίσουν να πράξουν οι μαθητές τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά και θα τηρηθεί απουσιολόγιο όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε μέρα σχολικής ζωής.