Κάνει λόγο για «παραλογισμό που ξεπερνά κάθε όριο».

Την άμεση ανάκληση του «χρονικού τελεσιγράφου» και την αποστολή των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για να εξακριβωθεί η αλήθεια ζητά με δήλωση του ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, που απανθρακώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Διερωτάται, επίσης, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η άρνηση της εισαγγελέως πρωτοδικών για πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού και ζητά από τη Δικαιοσύνη να σεβαστεί επιτέλους την οδύνη των γονιών.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ασλανίδη:

«Η αλήθεια δεν θα θαφτεί για δεύτερη φορά.

Από τη Δευτέρα, όταν και «έσκασε» η αιφνιδιαστική εισαγγελική διάταξη για ολοκλήρωση των εκταφών των ανθρώπων μας, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, έως το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, βρισκόμαστε μπροστά σε έναν παραλογισμό που ξεπερνά κάθε όριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η οργή μου ως πατέρας ξεχειλίζει. Δεν μπορώ να μείνω αμέτοχος και σιωπηλός μπροστά σε μια μεθόδευση που πρωτίστως προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και παράλληλα στερείται επιστημονικής σοβαρότητας.

Καταγγέλλω δημόσια την έρευνα-παρωδία που επιμένει «ελληνικά» μέσα σε ένα ασφυκτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο, υπό το κράτος ενός αυθαίρετου εξαναγκασμού, την ίδια στιγμή που τα κορυφαία ιδρύματα της χώρας μας δηλώνουν αδυναμία να πραγματοποιήσουν τις εξειδικευμένες αναλύσεις που απαιτούνται τρία χρόνια μετά το έγκλημα.

Εύλογα διερωτώμαι: Γιατί η Εισαγγελία Λάρισας αποκλείει πεισματικά τα διεθνή πιστοποιημένα κέντρα στο εξωτερικό, τα μόνα που διαθέτουν την τεχνολογία για να βρουν την αλήθεια; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η βιασύνη της «διεκπεραίωσης», ακριβώς πάνω στην επέτειο της τραγωδίας;

Η προχθεσινή ακύρωση των πρώτων προγραμματισμένων εκταφών, μετά από εξώδικα που κατατέθηκαν από οικογένειες θυμάτων, αποκαλύπτει το μέγεθος του εμπαιγμού. Αποδείχθηκε ότι η βιασύνη της Εισαγγελίας δεν είχε κανένα νομικό ή επιστημονικό έρεισμα. Η καθολική αντίδραση των συγγενών απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις σταμάτησε, έστω και προσωρινά, μια διαδικασία που προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη των ανθρώπων μας.

Η αλήθεια δε θα θαφτεί για δεύτερη φορά. Η εκταφή είναι η πιο οδυνηρή πράξη για έναν γονιό και την απεύχομαι για όλους. Δεν θα επιτρέψω, λοιπόν, να μετατραπεί σε βιαστική γραφειοκρατική διαδικασία με σκοπό την αποποίηση ευθυνών και τη συγκάλυψη.

Η οικογένειά μου απαιτεί την άμεση ανάκληση του χρονικού τελεσίγραφου, καθώς και την αποδοχή του αιτήματος για αποστολή των δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Σεβαστείτε επιτέλους την οδύνη μας. Δώστε ανάσα στη Δικαιοσύνη».