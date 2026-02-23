Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα ερευνάται από την UEFA για φερόμενες ρατσιστικές προσβολές προς τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίτσιους.

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα, Τζανλούκα Πρεστιάνι, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα A BOLA, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια για όσα συνέβησαν στον αγώνα Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (0-1) στις 17 Φεβρουαρίου, που διεξήχθη στο Estádio da Luz.

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα ερευνάται από την UEFA για φερόμενες ρατσιστικές προσβολές προς τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίτσιους. Ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα για σχεδόν δέκα λεπτά.

Υπενθυμίζεται πως ρατσιστική επίθεση κατήγγειλε ο Βινίσιους Τζούνιορ κατά το ματς Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης που έληξε 0-1.

Στη Λισαβόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49ο λεπτό.

Όμως στο σημείο εκείνο ο Βραζιλιάνος- αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε- κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση.

Ο διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του.

Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Η καταγγελία Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση

Ο επιθετικός της Ρεάλ διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή ότι ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα προέβη σε ρατσιστικό σχόλιο αμέσως μετά το 0-1.

Το γκολ προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς από τον Βινίσιους, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και οδήγησε σε σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Ο διαιτητής Λετεσιέ τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ενεπλάκη αρχικά σε έντονη λογομαχία με τον Νικολάς Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, ο Αργεντινός τον αποκάλεσε «μαϊμού», όπως φέρεται να καταγράφηκε και σε τηλεοπτικό πλάνο.

Παρά τις καταγγελίες, ούτε ο διαιτητής ούτε ο VAR κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουν τη ρατσιστική καταγγελία, καθώς ο Πρεστιάνι φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του την στιγμή του περιστατικού. Και για αυτό, δεν υπήρξε αποβολή.

Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά, με την ένταση να κορυφώνεται ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και μέλη των επιτελείων των δύο ομάδων.

Ο Βινίσιους αποσύρθηκε στον πάγκο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ η διακοπή διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά.

Μετά το τέλος του ματς, ο Βινίσιους τοποθετήθηκε δημόσια:

«Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Χρειάζεται να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι. Όμως έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν ξεκάθαρη υποχρέωση να τους τιμωρούν σε τέτοιες περιπτώσεις».