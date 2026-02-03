Ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 16 νίκες στη διοργάνωση υποτάσσοντας την Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο Telekom Center Athens την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague ανήμερα των 118ων γεννεθλίων του.

Σε ένα ματς για «γερά» νεύρα και πολλές εναλλαγές στο σκορ, ο Παναθηναϊκός έμεινε όρθιος και με buzzer beater του Τζέριαν Γκραντ πήρε τη νίκη.

{https://youtu.be/p5z6h1r15NA?si=HZ860KB2F___am7k}

Το «τριφύλλι» έχοντας σε μεγάλο βράδυ των Κώστα Σλούκα με 22 πόντους και τον Τζέριαν Γκραντ να δίνει τη λύση στο τέλος (19 pts 7 asists) συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα στη Euroleague διευρύνοντας το σερί του σε 16-10 και βρίσκεται σε ισοβαθμία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Βαλένθια και τον Ερυθρό Αστέρα. Για τη «βασίλισσα» σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Άλεξ Λεν, με τον Ουκρανό σέντερ να έχει 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του τις κακές εμφανίσεις, ταξιδεύει στο Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81