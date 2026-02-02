Οι ημέρες και οι ώρες που θα είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια για το Euroleague Final Four 2026.

Σε τέσσερις φάσεις θα γίνει η διαδικτυακή πώληση των εισιτηρίων του Final Four της Euroleague, το οποίο θα φιλοξενηθεί φέτος στην Αθήνα, στο Telekom Center, στις 24-26 Μαΐου.

Οι τιμές για τα πακέτα εισιτηρίων- δεν υπάρχουν για ξεχωριστά ματς- θα ξεκινούν από τα 399 ευρώ και θα φτάνουν τα 952 ευρώ. Η τιμή εξαρτάται από την κατηγορία του πακέτου και τη φάση στην οποία θα αγοραστεί. Σημειώνεται πως δεν θα γίνει μικρός τελικός, ματς που θα αντικατασταθεί από τον τελικό του adidas NextGen EuroLeague.

Στις 10 Φεβρουαρίου (11:00 ώρα Ελλάδας) θα ανοίξει η προπώληση εισιτηρίων για τους φιλάθλους που είχαν αγοράσει εισιτήρια για τουλάχιστον ένα από τα τελευταία τρία final four.

Μία ημέρα αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου (11:00 ώρα Ελλάδας) θα ανοίξει η πώληση εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις φάσεις πώλησης εισιτηρίων για το final four της Αθήνας, στις 26 Φεβρουαρίου (11:00), τις 17 Μαρτίου (11:00) και τις 20 Απριλίου (11:00).

Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών. Επίσης, κάθε φίλαθλος θα μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια, ενώ όσοι προμηθευτούν «μαγικά χαρτάκια» σε μία φάση, δεν θα έχουν δικαίωμα αγοράς στις επόμενες.

Σε ό,τι αφορά στα VIP πακέτα, η προπώληση θα ανοίξει στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν δύο φάσεις, στις 11 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι ημιτελικοί του Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00, ενώ νωρίτερα, στις 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague.

