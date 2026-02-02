Η ζήτηση εμφανίζεται μειωμένη, την ώρα που οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενα αποθέματα.

Σε χαμηλό τριετίας υποχώρησε η τιμή του κακάο, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνέχισαν την πτωτική τους πορεία τη Δευτέρα, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2023. Παρότι οι τιμές παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, η ζήτηση εμφανίζεται μειωμένη, την ώρα που οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενα αποθέματα.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο κατέγραψε απώλειες έως και 5,4%, διαπραγματευόμενο κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά τόνο, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών του. Συνολικά, τα futures του κακάο έχουν σημειώσει πτώση άνω του 30% από τις αρχές του έτους, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για εξασθένηση της ζήτησης και για την πιθανότητα εμφάνισης πλεονάσματος μεγαλύτερου του αναμενόμενου.

Η εξέλιξη αυτή ασκεί πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, όπου εξαγωγείς και ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να προωθήσουν πωλήσεις ποσοτήτων κακάο που αποκτήθηκαν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές, με τα αποθέματα να συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να αναγκαστούν να διαθέσουν τα συσσωρευμένα αποθέματα, την ώρα που οι αγοραστές τηρούν στάση αναμονής εν μέσω ασθενικής ζήτησης.