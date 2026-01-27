Από τις αρχές του έτους, ο χρυσός έχει ενισχυθεί περισσότερο από 18%, συνεχίζοντας τη ραγδαία άνοδο του 2025

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη, καθώς η παρατεταμένη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Ο spot χρυσός σημείωσε άνοδο 2,4% και διαμορφώθηκε στα 5.136,47 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ξεπεράσει για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 5.000 δολαρίων τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητα στα 5.082,60 δολάρια.

Από τις αρχές του έτους, ο χρυσός έχει ενισχυθεί περισσότερο από 18%, συνεχίζοντας τη ραγδαία άνοδο του 2025. Η κίνηση αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι αυξημένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι ενισχυμένες αγορές από κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της παγκόσμιας τάσης αποδολαριοποίησης.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve που ξεκινά την Τρίτη, με τα επιτόκια να αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Τετάρτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Την ίδια ώρα, η Deutsche Bank και η Societe Generale αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους, εκτιμώντας ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, η CME Group ανακοίνωσε ότι το σύμπλεγμα μετάλλων κατέγραψε ημερήσιο ρεκόρ συναλλαγών στις 26 Ιανουαρίου, με 3.338.528 συμβόλαια, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του Οκτωβρίου 2025.

Ισχυρή ήταν και η πορεία του ασημιού, με την τιμή spot να εκτινάσσεται κατά 6,9% στα 111,11 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 117,69 δολαρίων που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Το ασήμι έχει ήδη καταγράψει άνοδο άνω του 55% φέτος, έπειτα από εντυπωσιακά κέρδη 146% το προηγούμενο έτος. Αναλυτές προειδοποιούν για αυξημένη μεταβλητότητα και ενδεχόμενες απότομες διορθώσεις, αν και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και οι εισροές σε ETF θα μπορούσαν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον στόχο ακόμη και στα 170 δολάρια. Στο ίδιο κλίμα, η Citi αναβάθμισε τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψή της για το ασήμι στα 150 δολάρια ανά ουγγιά, από 100 προηγουμένως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 5,6% στα 2.604,38 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση περίπου 4% και διαμορφώθηκε στα 1.904,25 δολάρια.