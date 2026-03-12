Η επιστήμη του Ερατοσθένη ζωντανεύει ξανά σε ένα σύγχρονο διεθνές εκπαιδευτικό πείραμα που θα λάβει χώρα στις 20 Μαρτίου.

Ένα πρωτότυπο διεθνές εκπαιδευτικό πείραμα που φέρνει κοντά μαθητές, ναυτικούς και επιστήμονες με κοινό στόχο την πειραματική επιβεβαίωση της σφαιρικότητας της Γης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, ημέρα της εαρινής ισημερίας. Πρόκειται για τη δράση «Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μια σύγχρονη πειραματική επαλήθευση της σφαιρικότητας της Γης, εμπνευσμένη από τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και αστρονόμος Ερατοσθένης.

Στη δράση θα συμμετάσχουν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα, πλοία του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, καθώς και σχολεία της ελληνικής ομογένειας (Γερμανία, Αίγυπτο και Κογκό). Στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας που θα αναδείξει τη δυναμική της σύμπραξης μεταξύ της σχολικής κοινότητας, της επιστημονικής έρευνας και της ελληνικής ναυτιλίας σε ένα πείραμα με παγκόσμια διάσταση.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, μαθητές, εκπαιδευτικοί και ναυτικοί θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες μετρήσεις του μήκους της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου συγκεκριμένου ύψους σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα αποστέλλονται σε κέντρο ελέγχου που θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών θα τα συγκεντρώσουν και θα τα αναλύσουν.

Η σύγκριση των μετρήσεων από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη θα επιτρέψει την εμπειρική τεκμηρίωση της καμπυλότητας της Γης, ακολουθώντας τη λογική του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πειραματική επιστημονική μεθοδολογία, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, αλλά και να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς και της ελληνικής ναυτιλίας.

Το πείραμα θα μεταδοθεί ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ θα παραχθεί και ειδικό εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό που θα αξιοποιηθεί σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας τη δύναμη της επιστημονικής συνεργασίας και της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο.

