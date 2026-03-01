Αυτό δείχνει ότι ο γερασμένος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να αναγεννάται και «αυτό είναι απίστευτο».

Άνθρωποι που έχουν κοφτερά μυαλά στα 80 και 90 τους- γνωστοί ως «SuperAgers»- παράγουν διπλάσιο αριθμό νεαρών νευρώνων σε σχέση με τους γνωστικά υγιείς ενήλικες και 2,5 φορές περισσότερους από τα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

«Αυτό δείχνει ότι ο γερασμένος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να αναγεννάται, αυτό είναι απίστευτο», δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης Δρ. Tamar Gefen, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής και συμπεριφορικών επιστημών στο Ινστιτούτο Mesulam για τη Γνωστική Νευρολογία και τη Νόσο Αλτσχάιμερ στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο.

Ενώ ένας ώριμος νευρώνας είναι σταθερός, ένας νεαρός νευρώνας είναι ο πιο προσαρμόσιμος και εύπλαστος τύπος εγκεφαλικού κυττάρου, με βελτιωμένη ικανότητα να αναπτύσσεται, να ενσωματώνεται και να «συνδέεται σε έναν εγκέφαλο», δήλωσε η Gefen, η οποία βοηθά στην καθοδήγηση του Προγράμματος SuperAging του Northwestern. Ερευνητές εκεί μελετούν ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες με ανώτερη μνήμη εδώ και 25 χρόνια.

«Οι SuperAgers δείχνουν τη διατήρηση των ανώριμων νευρώνων με αυξημένη διεγερσιμότητα, έχουν λάμψη και πυκνή ουρά και είναι έτοιμοι να πυροδοτηθούν», είπε. «Αυτός είναι ένας πιο νεανικός εγκέφαλος».

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι εγκέφαλοι των SuperAger περιείχαν πιο ισχυρά συστήματα υποστήριξης στον ιππόκαμπο- το μέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη μνήμη- που καλλιεργούν τους νεανικούς νευρώνες όπως ακριβώς ένα νεαρό δενδρύλλιο τρέφεται όταν φυτεύεται σε χώμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.

«Αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι SuperAgers έχουν ένα μοναδικό κυτταρικό περιβάλλον στον ιππόκαμπό τους που υποστηρίζει τη νευρογένεση», είπε. «Αυτή είναι βιολογική απόδειξη ότι οι SuperAgers έχουν πιο εύπλαστους εγκεφάλους».

Η νευρογένεση, η οποία είναι η γέννηση και η επιβίωση νέων νευρώνων, ενισχύει την πλαστικότητα του εγκεφάλου- την ικανότητα του εγκεφάλου να επιδιορθώνεται για να διατηρεί καλή γνωστική λειτουργία ενόψει τραυματισμού και της διαδικασίας γήρανσης.

Στην πραγματικότητα, οι εγκέφαλοι των SuperAgers περιείχαν περισσότερους νεοαναπτυγμένους νευρώνες από ό,τι οι νεότεροι ενήλικες ηλικίας 30 και 40 ετών, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Orly Lazarov, καθηγητής νευροεπιστήμης και διευθυντής του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Νόσο Αλτσχάιμερ και τη Σχετική Άνοια στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο.

«Το προφίλ της νευρογένεσης στους SuperAgers δείχνει ανθεκτικότητα», δήλωσε ο Lazarov σε ένα email. «Έτσι, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη φθορά του χρόνου».

Πηγή cnn.com