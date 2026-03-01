Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις» στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών», προσθέτει ο υπουργός.

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, μετά τη νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πλέον στρατηγικά θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να έχουν δυσανάλογα βαριές συνέπειες κυρίως για τις ασιακές αγορές, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές ροές που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου αργού και πετρελαϊκών προϊόντων διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ουσιαστικές εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση διακοπής.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσοτήτων κατευθύνεται προς την Ασία, με την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να απορροφούν σχεδόν το 70% των ροών αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων που διέρχονται από το στενό.

Για τις οικονομίες αυτές, ένα ενδεχόμενο κλείσιμο θα σήμαινε άμεσο κίνδυνο ενεργειακών ελλείψεων, αύξηση του κόστους εισαγωγών και έντονες πιέσεις στη βιομηχανική και μεταποιητική δραστηριότητα.