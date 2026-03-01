Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 37 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα, για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για συμβάν διάρρηξης οικίας στην περιοχή του Βύρωνα, εντόπισαν τους κατηγορούμενους κατά την προσπάθεια διαφυγής τους και τους ακινητοποίησαν.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ανωτέρω με χρήση διαρρηκτικού εργαλείου εισήλθαν σε διαμέρισμα και αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία στη θέα των αστυνομικών, απέρριψαν στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Κατά την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από το Μάιο του 2025 διέπρατταν διαρρήξεις οικιών και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρώντας κοσμήματα και τιμαλφή τα οποία μεταπωλούσαν.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή τους βρέθηκαν κάλτσες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να μην αφήνουν αποτυπώματα, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, καθώς και κάρτα με την οποία αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό ανασφάλιστων οικιών.