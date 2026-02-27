Η 14χρονη χτύπησε από την πτώση ενώ οι δράστριες 14 και 17 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν.

Πρωτοφανείς σκηνές ξυλοδαρμού έλαβαν χώρα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Πάτρα όταν δύο μαθήτριες ηλικίας 14 και 17 ετών ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν μια συμμαθήτριά τους.

Σύμφωνα με το thebest.gr το θύμα μαθήτρια Β Γυμνασίου από το χτύπημα τραυματίστηκε πέφτοντας κάτω και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Από την πρώτη στιγμή που οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν, ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο μαθήτριες και προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.