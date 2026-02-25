«Χάθηκε πολύτιμος χρόνος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου», καταγγέλει η μητερα καθώς παιδίατρος απουσίαζε και υποεκτίμησε την ιατρική κατάσταση.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πορεία της υγείας του πέντε μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο Αχαΐας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, το βρέφος που διάγνώστηκε με επιθετική μηνιγιτιδοκοκκικη σηψαιμία και μηνιγγίτιδα έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του και παραμένει σε σταθερή κατάσταση, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία. Το παιδί νοσηλεύεται σε θάλαμο απομόνωσης, ενώ προγραμματίστηκε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για την περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασής του.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Ηλιάδης «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Το βρέφος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από τη Ζάκυνθος στην Πάτρα, όταν παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα και η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία. Η αεροδιακομιδή κρίθηκε αναγκαία ώστε να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένη μονάδα με την κατάλληλη υποδομή και ιατρικό προσωπικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo06ni8uheh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ολιγωρία καταγγέλλει η μητέρα του βρέφους για το Νοσοκομείο της Ζακύνθου

Σε δηλώσεις της στο ALPHA η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ολιγωρία της παιδιάτρου του Νοσοκομείου για τη διαχείριση του περιστατικού. Όπως τόνισε πήγε με το μωρό στο νοσοκομείο Ζακύνθου το μεσημέρι του Σαββάτου με εκείνο να έχει 39.5 πυρετό και εξανθήματα σε όλο του σώμα. Στο Γ.Ν. Ζακύνθου, ενώ όλο το προσωπικό έπεσε πάνω στο περιστατικό, προς έκπληξη της οικογένειας ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε παιδίατρος και ότι η ιατρός που είχε εφημερία βρισκόταν εκτός Ζακύνθου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo279z99i2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η παιδίατρος που εφημέρευε στο νοσοκομείο Ζακύνθου έδινε οδηγίες τηλεφωνικώς»

Το προσωπικό κάλεσε την παιδίατρο για να την ενημερώσει σχετικά και εκείνη ξεκίνησε να δίνει τηλεφωνικές οδηγίες για την ιατρική διαχείριση του περιστατικού, καθησυχάζοντας μάλιστα τους γονείς ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και ότι όλα είναι υπό έλεγχο.. Τα εξανθήματα άρχισαν να επιδεινώνονται, ο πυρετός να αυξάνεται και οι γιατροί κινητοποιήθηκαν. Για να φύγει όμως το παιδί από το νοσοκομείο χρειαζόταν υπογραφή γιατρού και συγκεκριμένα παιδιάτρου, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, όμως φυσικά δεν υπήρχε κανείς για να την δώσει. Τη λύση έδωσε ιδιώτης ιατρός, ο οποίος μετέβη στο σημείο, όντας μάλιστα πρόσφατα χειρουργημένος και μόλις είχε κατέβει από το καράβι. Ο ίδιος διέγνωσε ταχέως ότι το νεογέννητο είχε και σηψαιμία. Το συνόδευσε με ασθενοφόρο μέχρι το αεροδρόμιο, όπου έγινε η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο του Ρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo12dl7gjdl?integrationId=40599y14juihe6ly}