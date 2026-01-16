Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται μια 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός από το Λασίθι, η οποία εμφάνισε συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Η νεαρή γιατρός σύμφωνα με το cretalive.gr μεταφέρθηκε αρχικά στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για μηνιγγίτιδα. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών στη ΜΕΘ του Αγίου Νικολάου, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιου Κτενιαδάκη ενώ οι γιατροί πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να καθοριστεί αν πρόκειται για βακτηριακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα, δεδομένο που θα καθορίσει και την περαιτέρω αγωγή. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να λάβουν προληπτική θεραπεία όσοι ήρθαν σε επαφή με τη γιατρό, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Από πλευράς του ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λασιθίου Κώστας Καραταράκης τόνισε ότθ η γιατρός έφτασε χθες στα επείγοντα του νοσοκομείου με υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο. Εκεί τις έγιναν όλες οι εξετάσεις, που έδειξαν μηνιγγίτιδα. «Προσευχόμαστε όλοι για το κορίτσι να πάνε όλα καλά. Όπως καταλαβαίνετε είμαστε σοκαρισμένοι όλοι στο νοσοκομείο» τόνισε ο κ. Καραταράκης.