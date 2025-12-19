Ο συγχρωτισμός των παιδιών στις σχολικές εκδρομές, ο οποίος συνοδεύεται από στενή επαφή και κοινή χρήση αντικειμένων, αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην μαθητική κοινότητα έπειτα από κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας που εμφανίστηκε σε 17χρονη μαθήτρια Λυκείου των Χανίων. Μαθήτρια της τρίτης τάξης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χανίων. Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε μετά από την επιστροφή του 17χρονου κοριτσιού από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και στη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή. Για το σοβαρότατο περιστατικό ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών μέσω email από το σχολείο τους, κατά το οποίο περιγραφόταν η κατάσταση ως έχει, ενώ επιπροσθέτως το σχολείο ενημέρωνε τους γονείς ότι έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ για το κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Με αφορμή το κρούσμα ο διευθυντής ΕΣΥ, επιστηµονικά υπεύθυνος της Μονάδας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων, Μανώλης Καραβιτάκης, μίλησε στο zarpanews.gr για το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου Β αλλά και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν κυρίως οι έφηβοι που συμμετέχουν σε σχολικές εκδρομές.

«Νομίζω ότι με αυτή την ευκαιρία πρέπει να τονιστεί η σημασία του εμβολιασμού, η οποία διενεργείται δωρεάν στη βρεφική ηλικία μέχρι 18 μηνών» αναφέρει ο κ.Καραβιτάκης, καθώς το εμβόλιο έχει ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Μάλιστα, όπως σημειώνει, τα βρέφη και οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι, διότι η βρεφική ηλικία, όπως και η ηλικία των εφήβων είναι οι δύο ηλικίες που έχουμε πιο συχνά κρούσματα από μηνιγγίτιδα τύπου Β.

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι στην ηλικία της ασθενούς που νόσησε -και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να είναι περαστικά- υπάρχει πολύ υψηλή φορεία στον ρινοφάρυγγα αυτών των παιδιών που μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει προδιαθετικό παράγοντα κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αναζωπυρωθεί ο μηνιγγιτιδόκοκκος και να δημιουργήσει διεισδυτική νόσο»

Είναι πιο ευάλωτα δηλαδή τα παιδιά στην εφηβεία, όπως εξηγεί ο κ. Καραβιτάκης, καθώς ο συγχρωτισμός και η φορεία του μηνιγγιτιδόκοκκου μπορούν να αποτελέσουν προδιαθετικούς παράγοντες έτσι ώστε να υπάρχουν κρούσματα. «Ευτυχώς, δεν έχουμε πολύ συχνά κρούσματα μηνιγγίτιδας τύπου Β και ευτυχώς πολύς κόσμος πλέον συμμορφώνεται στο θέμα του εμβολιασμού, τόσο στις μικρές ηλικίες όσο και στις μεγαλύτερες» τονίζει.

Σχολικές εκδρομές και συγχρωτισμός παιδιών

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Καραβιτάκη, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τις εκδρομές των σχολείων στο εξωτερικό και ειδικά σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπου τα προγράμματα εμβολιασμών είναι πλήρη: «Ίσα ίσα κάποιες χώρες της Ευρώπης έχουν εισάγει τον δωρεάν εμβολιασμό έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου και σε μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και σε νεαρότερες ηλικίες εδώ και αρκετά χρόνια, ίσως νωρίτερα και από εμάς. Πρέπει να τονιστεί ότι επειδή είναι οι εποχές που έχουμε εκδρομές σχολείων και τα παιδιά συγχρωτίζονται, βγαίνουν, έχουμε διακοπές και λοιπά, πρέπει να τονιστεί πολύ το κομμάτι της υγιεινής και φυσικά θα πρέπει οι γονείς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα πρώτα συμπτώματα, τα οποία μπορούν να μοιάζουν με μια απλή ιογενή λοίμωξη και να εξελιχθούν όμως σε κάτι ίσως πιο σοβαρό. Αν υπάρξει κάποιο σημείο ανησυχητικό στη συμπτωματολογία του παιδιού, πρέπει πάντα οι γονείς να απευθύνονται στον παιδίατρο τους» σημειώνει ο κ. Καραβιτάκης:

Η σημασία του εμβολιασμού για τον μηνιγγιτιδόκοκκο Β

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων, σημείωσε ότι τόσο το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου Β είναι απόλυτα ασφαλές. «Να θυμάστε πάντα ότι οι χειρότερες παρενέργειες των εμβολίων, είναι ηπιότερες σε σχέση με τις παρενέργειες που μπορεί να έχει η φυσική πορεία των νοσημάτων στους ανθρώπους. Οπότε σίγουρα τα εμβόλια είναι φάρμακα, σίγουρα μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες παρενέργειες -σπάνια- οι οποίες όμως είναι ήπιες και αναστρέψιμες, ενώ οι παρενέργειες από τη φυσική πορεία των νοσημάτων μπορεί να μην είναι αναστρέψιμες και να δώσουν μόνιμες αναπηρίες στα παιδιά ή στους ανθρώπους γενικότερα.