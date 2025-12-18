Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης.

«Ο πρωθυπουργός μας εμπαίζει», λένε οι αγρότες, που αποφάσισαν ομόφωνα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τα επόμενα 24ωρα, κλείνοντας και παρακαμπτήριες οδούς, αλλά ξεκαθάρισαν ότι τις ημέρες των γιορτών οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί προκειμένου να ταξιδέψουν οι πολίτες.

Στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών, οι αγρότες απέρριψαν τον διάλογο αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια εποικοδομητική συζήτηση. Από την άλλη, η κυβέρνηση, στην πρώτη αντίδρασή της λέει «ναι» στον διάλογο και «όχι» στην κλιμάκωση, προτάσσοντας την αποφυγή ταλαιπωρίας της κοινωνίας, παρότι οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι δεν θα εμποδίσουν τους ταξιδιώτες των γιορτών.

Οι κινήσεις των αγροτών τα επόμενα 24ωρα

Το πρωί της Παρασκευής θα είναι ελεύθερη η διέλευση των οχημάτων από όλα τα μπλόκα, λόγω της διεξαγωγής της δίκης στη Λάρισα για τα βίντεο του δυστυχήματος των Τεμπών. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 61 αντιπροσωπείες.

Στις 14:00 της Παρασκευής, συντονισμένα, όπου υπάρχουν μπλόκα εκτός από τις εθνικές οδούς και τους κεντρικούς δρόμους, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι. Με αυτό τον τρόπο οι αγρότες θέλουν να στείλουν στην κυβέρνηση ένα σαφές μήνυμα «ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μια ανυποχώρητη πάλη μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας», τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Επίσης αύριο, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο των Μαλγάρων θα κλείσουν και το ρεύμα της εθνικής οδού προς τη Θεσσαλονίκη.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες. Τη Δευτέρα (22/12) θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα συντονισμένα. Από την Τρίτη (23/12) θα είναι η διέλευση των οχημάτων όπου υπάρχουν μπλόκα, «προκειμένου όλοι να κάνουν γιορτές», όπως ανέφεραν οι αγρότες.

«Καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών της, των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει όλη την κοινωνία απέναντί της πλέον και να δώσει λύση», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ήταν το σχόλιο της κυβέρνησης, στην πρώτη αντίδραση μετά τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Ναι στον διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας», ανέφεραν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.

«Προσχηματικός διάλογος, μας εμπαίζουν»

Έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης εξέφρασαν οι αγρότες στη σύσκεψη των Σερρών και απέρριψαν το ενδεχόμενο διαλόγου και συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

«Ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», ανέφεραν χαρακτηριστικά και υπογράμμισαν πως παραμένουν αναπάντητα τα αιτήματά τους, όπως και ότι δεν τηρούνται από την κυβέρνηση οι προϋποθέσεις που έθεσαν προκειμένου να γίνει μια εποικοδομητική συνάντηση των δύο πλευρών. «Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει δικαίωση», διεμήνυσαν.

Τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν ως ένα ενιαίο πανελλαδικό, τόνισε μετά τη σύσκεψη ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. «Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση για να γίνει μια εποικοδομητική συνάντηση, που θα έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται. Με τα σημερινά δεδομένα, μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και αυτά που κάνουν, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση μέχρι να υπάρξει δικαίωση, ικανοποίηση αιτημάτων, που θα μας ανοίγουν τον δρόμο και να ζήσουμε σήμερα τις οικογένειές μας, αλλά και να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από το εισόδημά μας», υπογράμμισε.

«Η απόφασή μας είναι ότι στην προσπάθειά μας αυτή θα πρέπει να υπάρχει δράση που θα πιέζει ακόμα πιο πολύ την κυβέρνηση», ανέφερε και προειδοποίησε: «Επειδή τα Χριστουγεννα βγαίνουν και οι καλικάτζαροι, όποιος έχει σκοπό να το παίξει καλικάτζαρος στην πλάτη των μπλόκων θα πληρώσει και τις συνέπειες. Κανένας δεν πρόκειται να υπονομεύσει αυτό τον αγώνα και να σπάσει τα μπλόκα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και θα νικήσουμε».

«Η κυβέρνηση έχει το καρπούζι και το μαχαίρι»

«Η απόφαση των Σερρών ήταν ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πάμε να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό», δήλωσε ο Γιάννης Τουρτούρας, εκπρόσωπος του μπλόκου στον Προμαχώνα.

«Αποφασίσαμε όλοι μαζί ενωμένοι, σαν ένα μπλόκο, ότι δεν πρόκειται να φύγει κανένας αγρότης, να σπάσει κανένα μπλόκο, μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας ζωής και για εμάς και για όλους τους Έλληνες», υπογράμμισε και αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι δεν είναι τυχαίο πως το 80% των Ελλήνων συμπαραστέκεται στον αγώνα τους.

«Το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί το πρόβλημα και δώσει λύση… κανένας από εμάς δεν θέλει να μείνει τις γιορτές στα μπλόκα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για εμάς αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος», συμπλήρωσε.

«Δεν είναι σκοπός μας να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε για ακόμα μια φορά τα προβλήματά μας. Είμαστε διαλλακτικοί, το βλέπετε σε όλα τα μπλόκα, αλλά μην μας αναγκάσουν να σκληρύνουμε με φιάσκο τύπου ΕΛΓΑ και πληρωμών που πραγματικά εξαγρίωσαν τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα», προειδοποίησε.

«Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να μας εμπαίξει, αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει», τόνισε ο Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

«Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, πλην των αυτοκινήτων που θα πηγαίνουν στη Λάρισα για τη δίκη και την Τρίτη θα ανοίξουμε και τα δύο ρεύματα να περνά ο κόσμος για τις γιορτές», συμπλήρωσε.

«Πράσινο φως« στην απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Στο μεταξύ στις Βρυξέλλες- όπου νωρίτερα σήμερα ξέσπασαν επεισόδια σε διαμαρτυρία αγροτών- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε την τελική έγκριση για την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

«Σκοπός είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας με τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των γεωργών, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών και των νεοφυών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την τόνωση της παραγωγικότητας», αναφέρει η Κομισιόν.

Τα μέτρα απλούστευσης αποσκοπούν:

στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου για γεωργούς και διοικήσεις

στην αύξηση των ενισχύσεων για τους μικροκαλλιεργητές και στην απλούστευση των κανόνων περί αιρεσιμότητας, ιδίως για εκμεταλλεύσεις βιολογικής γεωργίας

στη μείωση των επιτόπιων ελέγχων και στη διαγραφή της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων

Η αναθεωρημένη νομοθεσία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν ενισχύσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων σε ενεργούς αγρότες που «πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά συμβάντα». Με αυτές τις ενισχύσεις «διασφαλίζεται η συνέχεια της γεωργικής δραστηριότητας των πληγέντων».

Μεταξύ άλλων, ο αναθεωρημένος κανονισμός:

- παρέχει στα κράτη μέλη ευελιξία να αποφασίζουν σε ποιον βαθμό μπορούν ενδεχομένως οι μερικώς βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να θεωρούνται ότι πληρούν ορισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα λεγόμενα πρότυπα ΚΓΠΚ (για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση)

- βελτιώνει τη δυνατότητα των γεωργών να επωφελούνται από εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

αυξάνει το ποσοστό των προκαταβολών των άμεσων ενισχύσεων

