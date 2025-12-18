Εκατοντάδες τρακτέρ έφθασαν το πρωί της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, έξω από το ευρωκοινοβούλιο, όπου άναψαν πυροτεχνήματα και οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και νερού.

Ένταση επικράτησε έξω από το ευρωκοινοβούλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, την ώρα που στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής με επίκεντρο το Ουκρανικό.

Στις φλόγες τυλίχθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί στην πλατεία μπροστά από το ευρωκοινοβούλιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df198nhdaa1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αγρότες καταγγέλλουν, αφενός, τις προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες, και, αφετέρου, τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ. Παράλληλα, ζητούν απλούστερους κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για το επάγγελμά τους.

Η Γαλλία έχει ήδη ζητήσει την αναβολή της συμφωνίας για το 2026, ενώ η Γερμανία και η Ισπανία, αντιθέτως, ζητούν να επικυρωθεί η συνθήκη αυτήν την εβδομάδα. Όλα πιθανότατα θα κριθούν από την Ιταλία που τους τελευταίους μήνες φαίνεται να αλλάζει συχνά άποψη. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «κρατάει τα κλειδιά» στο θέμα αυτό, είπε μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή. Την Τετάρτη, η Ιταλία εξέφρασε επιφυλάξεις με τη Μελόνι να τονίζει ότι η υπογραφή της συμφωνίας «θα ήταν πρόωρη».

Η συμφωνία θα καταργήσει σταδιακά τους δασμούς σε σχεδόν όλα τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο μπλοκ τα επόμενα 15 χρόνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=VMQ6o_QUtME}

Ανησυχώντας για την άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία συγκεντρώνει υποστήριξη επικρίνοντας τη συμφωνία, οι Γάλλοι έχουν ζητήσει διασφαλίσεις για την παρακολούθηση και την αποτροπή μεγάλων οικονομικών αναταραχών στην ΕΕ, αυστηρότερους κανονισμούς στις χώρες του Mercosur, όπως περιορισμούς στα φυτοφάρμακα, και περισσότερες επιθεωρήσεις των εισαγωγών στα λιμάνια της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι αποφασισμένη να υπογράψει τη συμφωνία, ωστόσο χρειάζεται την υποστήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Πιθανή αντίθεση της Ιταλίας θα έδινε στη Γαλλία αρκετές ψήφους για να ασκήσει βέτο στην υπογραφή της φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το ABCNews, η συμφωνία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση εδώ και 25 χρόνια. Μόλις επικυρωθεί, θα καλύπτει μια αγορά 780 εκατομμυρίων ανθρώπων και το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του πλανήτη.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας τονίζουν ότι θα προσφέρει μια σαφή εναλλακτική λύση στους ελέγχους των εξαγωγών του Πεκίνου και στην ταχεία επιβολή δασμών από την Ουάσινγκτον, ενώ οι επικριτές της αναφέρουν ότι θα υπονομεύσει τόσο τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς όσο και τον εμβληματικό γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Παρά την πιθανότητα καθυστέρησης, φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα έχουν προγραμματίσει την υπογραφή της συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής της Mercosur που θα φιλοξενηθεί το Σάββατο στο Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας.

«Πρέπει να απαλλαγούμε από την υπερβολική εξάρτησή μας, και αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω ενός δικτύου συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβουμε το πράσινο φως για τον Mercosur», τόνισε.