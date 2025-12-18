Η εξεταζόμενη συναλλαγή αφορά μεταξύ άλλων στην αγορά παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

Την έγκρισή της για τη μεταβίβαση του αποκλειστικού ελέγχου της Εγνατίας Οδού στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν επηρεάζει ουσιαστικά τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

Ειδικότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε σύνθεση Τμήματος, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 897/2025 απόφαση, με την οποία ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» καθώς και των τριών καθέτων οδικών αξόνων του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξεταζόμενη συναλλαγή αφορά την αγορά παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων με διόδια, την αγορά διαχείρισης υποδομών μεταφορών, καθώς και συναφείς αγορές παροχής βοηθητικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες εστίασης και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρότι η συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές που επηρεάζονται.