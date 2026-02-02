Ο Τριαντάφυλλος σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον φακό τη εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε ο Τριαντάφυλλος, όπου και αναφέρθηκε στην συμμετοχή του στο Survivor, τον Gio Kay, αλλά και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής ανέφερε για την κατάσταση της υγείας: «Περαστικά, περαστικά και μακριά από όλους. Αυτό το πράγμα που πέρασα, ήταν πολύ δύσκολο. Όχι μόνο αυτό που πέρασα, αλλά και αυτό που περνάω αυτές τις μέρες, γιατί ακόμα δεν έχει φύγει. Αυτό είναι δύσκολο, θέλει κάποια διαδικασία».

Η αναφορά του Τριαντάφυλλου στο Survivor

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Τριαντάφυλλος μίλησε για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι του Survivor: «Μου άφησε δόξα. Ξεχρέωσα το σπίτι μου. Πήρα την αγάπη του κόσμου, έκανα live… Αγάπη στα μικρά παιδιά και τους μεγάλους».

Και συνέχισε: «Ο Gio μου θυμίζουν εμένα. Είχα κάνει μία δημοσίευση για τον Gio. Φοράει την μπαντάνα όπως εγώ. Είπε όσα είχα πει για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο… Δεν είναι να τα βάζει με τον παρουσιαστή σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία… Εμείς σκύβαμε το κεφάλι μας…».

Όσον αφορά τον γάμο των πρώην συμπαικτών του, του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, που δεν καλέστηκε ανέφερε: «Δεν με ενόχλησε που δεν με κάλεσαν το γάμο τους, δεν έχουμε πια σχέσεις... Ο κάθε ένας καλεί όποιον θέλει… Τελειώσαμε με το Σάκη Κατσούλη, τελειώσαμε με την Μαριαλένα… η ζωή συνεχίζεται».

«Μου έχει γίνει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν μπορώ να κάνω τον κλόουν, δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνουν μιμήσεις…», δήλωσε κλίνοντας όσον αφορά την επικείμενη έναρξη του YFSF.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4e9rsjy6pl?integrationId=40599y14juihe6ly}