H τέταρτη και τελευταία σεζόν του House of the Dragon, αναμένεται το 2028.

O Casey Bloys, αφεντικό του HBO, σε συνέντευξή του στο Deadline, μεταξύ άλλων αποκαλύψεων, όπως το παραθυράκι πρεμιέρας της σειράς Χάρι Πότερ, επιβεβαίωσε ότι το House of the Dragon πλησιάζει στο τέλος του.

Συγκεκριμένα, ο Bloys ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του showrunner της σειράς Ryan Condal, ότι τέταρτη σεζόν θα είναι και η τελευταία για το House of the Dragon.

«Ναι, αυτή είναι η ιδέα», επιβεβαίωσε ο Bloys και πρόσθεσε «Η ιδέα πάντα ήταν να ακολουθήσουμε την ιστορία των Targaryens. Αν γνωρίζετε τα βιβλία, ξέρετε πώς καταλήγουν οι Targaryens. Υπάρχει λοιπόν ένα φυσικό τέλος σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία του Οίκου των Targaryens».

Όσο για τις «δημιουργικές τριβές» που έχουν δημιουργεί και για τις οποίες έκανε λόγο ο συγγραφέας των βιβλίων Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ryan Condal, ο Bloys τις επιβεβαίωσε χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

«Όπως κάθε καλή αμερικανική οικογένεια, θα προτιμούσα να κρατήσουμε τις δυσλειτουργίες μας κρυφές», απάντησε.



Θυμίζουμε ότι ο Μάρτιν, δεν μάσησε τα λόγια του και χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Condal, τον συν-δημιουργό της σειράς, «απαίσια». Οι διαφορές αυτές ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν και κορυφώθηκαν στην αρχή της τρίτης. Μάλιστα, ο Μάρτιν φέρεται να αποχώρησε από την παραγωγή προσωρινά.

Ο Bloys σε ρόλο «πυροσβέστη δήλωσε για τον Condal: «Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο Τζορτζ μας σύστησε τον Ryan ως το άτομο που θεωρούσε το καταλληλότερο για να δημιουργήσει το House the Dragon. Και θα έλεγα ότι ο Ryan έχει αποδειχθεί ένας εξαιρετικός showrunner και ένας πραγματικά υπέροχος συνεργάτης, οπότε αγκαλιάζουμε το όραμά του και τις δημιουργικές του επιλογές, αλλιώς δεν θα το είχαμε κάνει».

Παράλληλα, με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε και για τον Μάρτιν: «Ακούστε, θεωρώ ότι είναι υπέροχο να έχουμε τον Τζορτζ ως "αρχιτέκτονα" αυτού του κόσμου. Σκεφτείτε τι έχει δημιουργήσει: τον κόσμο, τις οικογένειες, τις μάχες, όλη την ιστορία, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ο Τζορτζ είναι ένας υπέροχος συνεργάτης για εμάς».

Όσο για την εμπλοκή του συγγραφέα στην τρίτη σεζόν του House of the Dragon, ο Bloys διευκρίνισε: «Σίγουρα έκανε ένα βήμα πίσω. Και θα έλεγα ότι έχει επικεντρωθεί στο Knight of the Seven Kingdoms».

Η τρίτη σεζόν του House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος το καλοκαίρι.