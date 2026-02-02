Χιλιάδες εργαζόμενοι διεδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές: Ακινητοποιημένα τα ΜΜΜ σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στις γερμανικές δημόσιες συγκοινωνίες κατέβηκαν σε απεργία μετά από κάλεσμα του συνδικάτου Verdi, παραλύοντας τις μεταφορές στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Η Verdi, που εκπροσωπεί σχεδόν 100.000 εργαζόμενους στις μεταφορές, προκήρυξε την απεργία αφού οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία (κεντρική κυβέρνηση και δημοτικές Αρχές) κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα.

Το συνδικάτο διεκδικεί μικρότερες βάρδιες, μεγαλύτερα διαλείμματα και υψηλότερες αμοιβές για τη νυχτερινή εργασία και τα Σαββατοκύριακα, την ώρα που πολλές πόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Η κινητοποίηση επηρεάζει περίπου 150 δημοτικές εταιρείες μεταφορών σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας πλην ενός - συμπεριλαμβανομένων του Βερολίνου, του Αμβούργου και της Βρέμης.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες κινητοποιήσεις στον τομέα των τοπικών μεταφορών τα τελευταία χρόνια. Η απεργία ξεκίνησε όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο rbb ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Verdi, Σεράτ Τζανγιούρτ, ενώ πλέον αναμένεται οι φορείς των δημόσιων μεταφορών να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι Γερμανοί αναζητούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς εν μέσω παγετού

Την ώρα που οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν σε μεγάλο μέρος της χώρας, πολίτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, καθώς στη Στουτγάρδη, το Φράιμπουργκ κι αλλού οι συγκοινωνίες θα παραμείνουν πλήρως ακινητοποιημένες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Deutsche Bahn, πάντως, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα προαστιακά τρένα σε πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο, το Μόναχο και η Στουτγάρδη, καθώς και τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, θα λειτουργούν κανονικά τη Δευτέρα, καθώς το προσωπικό τους δεν εκπροσωπείται από τη Verdi.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Verdi και των εργοδοτικών ενώσεων είναι τεταμένες, με τους συνδικαλιστές να κατηγορούν τους δήμους ότι επιδιώκουν περικοπές παροχών και επιμήκυνση των βαρδιών.

Στο Βερολίνο, διαπραγματευτές της Verdi ανέφεραν ότι η εργοδοσία ζητά από τους εργαζόμενους να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τις όποιες βελτιώσεις στα δίκτυα, παραιτούμενοι από αναρρωτικές άδειες και ευέλικτο ωράριο.

Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 9 Φεβρουαρίου, με τους συνδικαλιστές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Πηγή: Reuters