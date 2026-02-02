«Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ άνθρωποι να φεύγουν το πρωί για το μεροκάματο και να μην επιστρέφουν ποτέ στα σπίτια και τις οικογένειες τους», επισημαίνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών.

Πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί αύριο, Τρίτη, ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών, ως απάντηση στο πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, απαιτώντας να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, ώστε «να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας και τις οικογένειές μας».

Μετά την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών για 24ωρη απεργία αύριο, ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών νομού Λάρισας, που θα πραγματοποιήσει το πρωί της Τρίτης συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εργατικό Κέντρο της πόλης.

Οι εργαζόμενοι στο κλάδο ζητούν το αυτονόητο: Να επιστρέφουν ζωντανοί στα σπίτια τους μετά το μεροκάματο. «Η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές είναι οι αιτίες και για το έγκλημα στο εργοστάσιο "ΒΙΟΛΑΝΤΑ"», επισημαίνει η ανακοίνωση του Συνδικάτου στη Λάρισα.

Όλη η ανακοίνωση του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών νομού Λάρισας:

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργάτριες - μανάδες και στον τραυματισμό επτά ακόμη εργαζομένων, δεν είναι τραγωδία, δεν είναι ατύχημα, δεν είναι "η κακιά στιγμή". Είναι άλλη μια εργοδοτική δολοφονία, αφού και από το πόρισμα της πυροσβεστικής, που λέει για την πολύμηνη διαρροή προπανίου, η εργοδοσία κώφευε στις ενοχλήσεις των εργαζομένων για μυρωδιά γκαζιού όλο αυτό το διάστημα.

Οι νεκροί και οι τραυματίες στα Τρίκαλα προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο στους χώρους δουλειάς. 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο 2025 σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα. Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ άνθρωποι να φεύγουν το πρωί για το μεροκάματο και να μην επιστρέφουν ποτέ στα σπίτια και τις οικογένειες τους.

Η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, είναι οι αιτίες και για το έγκλημα στο εργοστάσιο "ΒΙΟΛΑΝΤΑ".

Η λογική να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παραγωγικότητα και η επιχειρηματικότητα είναι που τους κάνει να εθελοτυφλούν μπροστά στις δίκαιες απαιτήσεις των σωματείων για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, γιατί κοστίζουν.

Απαιτούμε:

Να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα.

Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς, για να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας στο όνομα των κερδών τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών εργατριών και στους συναδέλφους τους, ενώ ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Απαντάμε με Πανελλαδική Απεργία στον κλάδο των τροφίμων την Τρίτη 3 Φλεβάρη, που αποφάσισε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, ώστε σε όλους τους χώρους δουλειάς να υπάρχουν πραγματικά μέτρα ασφαλείας και να τηρούνται, για να μπει τέρμα στο μακελειό και να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας και τις οικογένειές μας.

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10.30 Π.Μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ».