Εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δώσει η βρετανική κυβέρνηση στον Αμπράμοβιτς.

Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται για μια πιθανή δικαστική μάχη με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, για την αποδέσμευση των 2,4 δισ. λιρών από την πώληση της Τσέλσι.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, ο Κιρ Στάρμερ είχε ανακοινώσει πως το υπουργείο Οικονομικών θα εξέδιδε άδεια για τη μεταφορά των «παγωμένων» κεφαλαίων σε ίδρυμα, προκειμένου να διατεθούν για παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Τότε, η βρετανική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει τον Αμπράμοβιτς πως αν δεν αποδεσμεύσει τα χρήματα εντός 90 ημερών, τότε θα κινούνταν νομικά εναντίον του. Προθεσμία που έληξε σήμερα, Τρίτη.

Τώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προετοιμαστεί για μία πιθανή δικαστική διαμάχη και προειδοποίησε για αυτό τους δικηγόρους του Ρώσου επιχειρηματία με επιστολή. «Δώσαμε στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς μια τελευταία ευκαιρία να κάνει το σωστό. Για άλλη μία φορά, απέτυχε να κάνει τη δωρεά για την οποία είχε δεσμευτεί. Τώρα θα κάνουμε περαιτέρω βήματα για να διασφαλίσουμε ότι θα τηρηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει όταν πωλήθηκε η Τσέλσι», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, το 2022, ο Αμπράμοβιτς πούλησε την Τσέλσι, υπό τις πιέσεις της βρετανικής κυβέρνησης. Επειδή του είχαν επιβληθεί κυρώσεις, λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η κυβέρνηση του χορήγησε άδεια να πουλήσει τον σύλλογο, με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα θα δίνονταν για την υποστήριξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Έκτοτε, οι δύο πλευρές ήταν σε αδιέξοδο για το αν τα χρήματα έπρεπε να δαπανηθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία ή και αλλού. Το ποσό είναι σε τραπεζικό λογαριασμό στη Βρετανία, που τον ελέγχει η Fordstam, εταιρεία του Αμπράμοβιτς.

Με πληροφορίες από Sky News, Guardian