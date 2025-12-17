Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να οδηγήσει τον Αμπράμοβιτς στα δικαστήρια, για να αποκτήσει πρόσβαση στα έσοδα από την πώληση της Τσέλσι.

Τελεσίγραφο έστειλε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στον πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, προκειμένου να καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια λίρες από την πώληση του ποδοσφαιρικού συλλόγου για τη βοήθεια της Ουκρανίας.

Η βρετανική κυβέρνηση απειλεί να κινηθεί νομικά εναντίον του Ρώσου δισεκατομμυριούχου, εκτός εάν τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε το 2022. Τότε ο Αμπράμοβιτς έλαβε άδεια από το Ηνωμένο Βασίλειο να πουλήσει την Τσέλσι, εφόσον τα χρήματα θα δίνονταν για την υποστήριξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα χρήματα τοποθετήθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο που ελέγχεται από την εταιρεία Fordstam του Αμπράμοβιτς και έκτοτε έχουν «παγώσει» λόγω διαφωνιών μεταξύ των δικηγόρων του Αμπράμοβιτς και της κυβέρνησης.

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, εξέδωσε σήμερα άδεια που επιτρέπει τη μεταφορά των κεφαλαίων σε ένα νέο ίδρυμα ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει τονίσει ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να συμφωνήσει στους όρους με τον Αμπράμοβιτς για να γίνει η μεταφορά των χρημάτων.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να οδηγήσει τον Αμπράμοβιτς στα δικαστήρια, για να αποκτήσει πρόσβαση στα κεφάλαια.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι προτάσεις που διαπραγματεύτηκαν με Αμερικανούς αξιωματούχους για της επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να ολοκληρωθούν σύντομα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είχαν επιλύσει το «90%» των προβληματικών ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, αν και Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ήταν παρόντες.

Αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια. Τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία, ύψους 185 δισεκατομμυρίων ευρώ (162 δισεκατομμύρια λίρες), φυλάσσονται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων της Euroclear στις Βρυξέλλες.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι η χρήση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί «κλοπή» και έχει απειλήσει να κατασχέσει τις συμμετοχές Ευρωπαίων ιδιωτών επενδυτών στη Ρωσία.

