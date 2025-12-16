Αναμένεται να υπάρξει απαλλαγή από τα διεθνή δίδακτρα για τους φοιτητές της ΕΕ που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Βρετανίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί μια συμφωνία για την επανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ, Erasmus, στο πλαίσιο της προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης για στενότερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Όπως μεταδίδει αποκλειστικά ο Guardian, οι τελικές λεπτομέρειες της ανακοίνωσης έχουν πλέον συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, με ένα σχέδιο που θα επιτρέπει στους Βρετανούς φοιτητές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να πληρώνουν πρόσθετα τέλη από τον Ιανουάριο του 2027.

Η σημαντική πρόοδος στο Erasmus θα βοηθήσει τη βρετανική κυβέρνηση να επιδείξει πρόοδο στην προσπάθειά της να βελτιώσει τις σχέσεις της με την ΕΕ, μετά τη δήλωση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο Νοέμβριο ότι «πρέπει να έρθουμε πιο κοντά» με το ευρωπαϊκό μπλοκ, και με την άμβλυνση της κοινής γνώμης.

Οι Βρετανοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε θέσεις για επαγγελματική κατάρτιση και αθλητικές ανταλλαγές σε όλη την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και σε ανταλλαγές σπουδών σε κολέγια και πανεπιστήμια για επιπλέον εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian.

Τα οικονομικά του Erasmus

Οι Βρετανοί υπουργοί επιθυμούν να επεκτείνουν τα οφέλη του προγράμματος πέρα ​​από τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές ανταλλαγές προπτυχιακών φοιτητών σε ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού, αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται ο Guardian και τονίζουν πως αναμένεται να υπάρξει απαλλαγή από τα διεθνή δίδακτρα για τους φοιτητές της ΕΕ που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Βρετανίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, που σημαίνει ότι θα πληρώνουν το ισοδύναμο των εγχώριων διδάκτρων.

Σε αντάλλαγμα, οι φοιτητές της Βρετανίας θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα τυπικά εγχώρια δίδακτρα στο πανεπιστήμιο καταγωγής τους κατά τη διάρκεια του έτους σπουδών τους στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των σπουδών τους στη χώρα τους ενώ θα δικαιούνται επιχορήγηση για να βοηθήσουν με το πρόσθετο κόστος διαβίωσης στο εξωτερικό.

Όποιοι Βρετανοί σπουδάζουν στην ΕΕ εκτός του προγράμματος θα πληρώνουν υψηλότερα διεθνή δίδακτρα, ενώ οι Ευρωπαίοι φοιτητές σε πανεπιστήμια της Βρετανίας θα πληρώνουν δίδακτρα έως και 38.000 λίρες ετησίως.

Ο αρμόδιος υπουργός για τις σχέσεις με την ΕΕ, Νικ Τόμας-Σάιμοντς, και ο ομόλογός του της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την περασμένη Τετάρτη για να αξιολογήσουν τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις και πιστεύεται ότι κατάφεραν να πετύχουν το Erasmus.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία αποχώρησε από το Erasmus μετά το Brexit, όταν ο Μπόρις Τζόνσον ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα δεν προσφέρει σχέση ποιότητας - τιμής. Η κυβέρνηση των Εργατικών συμφώνησε να ανοίξει ξανά τις διαπραγματεύσεις στη σύνοδο κορυφής τον περασμένο Μάιο και επιδιώκει να μειώσει το κόστος συμμετοχής της Βρετανίας.

Η προ - Brexit εποχή

Πριν από το Brexit, η Βρετανία είχε όφελος με περισσότερους Ευρωπαίους φοιτητές να έρχονται στη Βρετανία από ό,τι Βρετανούς φοιτητές που σπούδαζαν στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 ως πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών αλλά έχει επεκταθεί την τελευταία δεκαετία ώστε να περιλαμβάνει θέσεις εργασίας και κατάρτισης και θεωρείται σημαντικό εργαλείο ήπιας ισχύος και συνεργασίας στην έρευνα.

Η επανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus, ύψους 23 δισεκατομμυρίων λιρών, ήταν βασικό αίτημα των χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο των συνομιλιών «επανεκκίνησης», παράλληλα μια συμφωνία κινητικότητας που θα έδινε στους νέους Ευρωπαίους το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στη Βρετανία για αρκετά χρόνια και στους Βρετανούς να κάνουν το ίδιο στην Ευρώπη.

Η Vivienne Stern, διευθύνουσα σύμβουλος των Πανεπιστημίων της Βρετανίας έκανε λόγο για φανταστικά νέα και τόνισε ότι «η συμφωνία σηματοδοτεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στη σχέση μας με την ΕΕ και θα προσφέρει ευκαιρίες που αλλάζουν τη ζωή χιλιάδων φοιτητών. Η βρετανική κυβέρνηση και η ΕΕ αξίζουν αναγνώριση για την προώθηση αυτών των πολύπλοκων διαπραγματεύσεων με ρυθμό και την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τα πανεπιστήμιά μας και τους εταίρους μας στην Ευρώπη, για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση των διεθνών μας συνεργασιών και θα προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη Βρετανία».

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στον Guardian ότι ο Στάρμερ επιδιώκει μια «επαναληπτική» διαδικασία με την ΕΕ και ότι στην επόμενη ετήσια σύνοδο κορυφής επανεκκίνησης, που αναμένεται την άνοιξη, θα υπάρξουν νέα ζητήματα στο τραπέζι.

Με πληροφορίες του Guardian