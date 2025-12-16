Σύμφωνα με καταγγελία, κατά τη διάρκεια live διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε άλλο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία.

Συηνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (ΔΙΔΙΚ) 49χρονος, για αδικήματα που αφορούν σε απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια μέσω διαδικτύου, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία σχετικά με χρήστη σε socila media, ο οποίος προβαίνει κατ' επανάληψη σε αναρτήσεις με υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών, ενώ έκανε και δημόσιες τοποθετήσεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα, όπου ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια live διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε άλλο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία. Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, καλά στην υγεία του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί αναλόγως.