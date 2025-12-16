Στον Πέρι, ο οποίος είχε δώσει μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την κατάθλιψη, είχε συνταγογραφηθεί κεταμίνη ως μέρος της θεραπείας του, αλλά σύντομα άρχισε να ζητάει περισσότερο από όσα του αναλογούσε.

Ένας ακόμα γιατρός από την Καλιφόρνια που πούλησε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ' οίκον περιορισμό και τρία χρόνια υπό επιτήρηση, καθιστώντας τον το δεύτερο άτομο που καταδικάζεται για τον θάνατο του ηθοποιού.

Ο δρ. Μαρκ Τσάβες είναι μεταξύ των πέντε ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου γιατρού και της επονομαζόμενης «Βασίλισσας της Κεταμίνης», που δήλωσαν ένοχοι σε κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά, για τον θάνατο του πρωταγωνιστή των Friends, το 2023 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο γιατρός με έδρα το Σαν Ντιέγκο παραδέχτηκε ότι προμηθεύτηκε κεταμίνη από την κλινική του και έναν έμπορο μέσω παράνομης συνταγής και την πούλησε στον δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος προμήθευσε στη συνέχεια την κεταμίνη στον Πέρι. Ο Πλασένσια καταδικάστηκε τον Νοέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση.

Η ομοσπονδιακή έρευνα για τον θάνατο του Πέρι ερεύνησε πώς ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός απέκτησε την κεταμίνη μέσω ενός υπόγειου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στο Χόλιγουντ.

Στον Πέρι, ο οποίος είχε δώσει μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την κατάθλιψη, είχε συνταγογραφηθεί το φάρμακο ως μέρος της θεραπείας του, αλλά σύντομα άρχισε να ζητάει περισσότερο από όσα του αναλογούσε. Αυτό τελικά τον οδήγησε στο κύκλωμα ναρκωτικών με τους δύο γιατρούς, τον βοηθό του Πέρι που έμενε στο σπίτι του, έναν άνδρα ονόματι Έρικ Φλέμινγκ, και την Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως Βασίλισσα της Κεταμίνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι τρεις τελευταίοι πρόκειται να καταδικαστούν τους επόμενους μήνες. Η νεκροψία του Πέρι έδειξε υψηλή συγκέντρωση κεταμίνης στο αίμα του και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του επήλθε από τις «οξείες επιπτώσεις» της ουσίας.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο βοηθός του Πέρι, Κένεθ Ιβαμάσα, συνεργάστηκε με τον Τσάβες και τον Πλασένσια για να παράσχει στον ηθοποιό κεταμίνη αξίας άνω των 50.000 δολαρίων τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Στη συμφωνία της ομολογίας του, ο Τσάβες παραδέχτηκε ότι προμηθεύτηκε κεταμίνη τόσο από την πρώην κλινική του όσο και από έναν διακινητή μέσω παράνομης συνταγής. Υπέβαλε μία συνταγή για 30 φιαλίδια υγρής κεταμίνης στο όνομα μιας πρώην ασθενούς - χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της - για να πουλήσει στον Πλασένσια και να τις δώσει στην Πέρι.

Ομολόγησε ότι πούλησε 22 φιαλίδια υγρής κεταμίνης και εννέα παστίλιες κεταμίνης στην Πλασένσια, σύμφωνα με την ομολογία του τον Οκτώβριο του 2024.

Η συναλλαγή ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου στο οποίο ο Τσάβες και ο Πλασένσια συζήτησαν την εκμετάλλευση του εθισμού του Πέρι για οικονομικό κέρδος, κοροϊδεύοντάς τον στις ανταλλαγές μηνυμάτων τους. «Αναρωτιέμαι πόσο θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος», είχε γράψει ο Πλασένσια στον Τσάβες.

Ο Τσάβες αντιμετώπισε ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας παραδοχής του τον Οκτώβριο του 2024, παρέδωσε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το διαβατήριό του.

Με πληροφορίες του BBC