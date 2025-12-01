Ένας άνδρας 79 ετών από τη Χαλκιδική άφησε την τελευταία του πνοή όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου, ενώ προσπαθούσε να κόψει ξύλα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Καλάνδρας Χαλκιδικής (Ποσείδι), όταν ο άτυχος 79χρονος πλακώθηκε από έναν κορμό δέντρου στη διάρκεια εργασιών υλοτόμησης.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι για το συμβάν, ενώ για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου που είχε χάσει τις αισθήσεις του, έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα όπως και δυνάμεις της αστυνομίας.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου ήταν αργά αφού διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας δε φαίνεται να ήταν επαγγελματίας υλοτόμος, ενώ φαίνεται να ήθελε να κόψει ξύλα για δικιά του προσωπική χρήση.

Στο σημείο του δυστυχήματος την ίδια στιγμή έφτασαν για να βοηθήσουν και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, συμβάλλοντας στην ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.