Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον.

Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, χθες το απόγευμα, η δημοσιογράφος του ΑΠΕ, Αντιγόνη Πανέλλη.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε πριν από 56 χρόνια, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό «νησί» στον Αμβρακικό Κόλπο και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα από την ΕΡΤ και τις εκπομπές του δημοσιογράφου, σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού Γιώργου Πετρίτση, «Μαρτυρίες», «στα Μονοπάτια των Θεών», «Ιατρικά Ραντεβού», όπου έκανε την ιστορική έρευνα και το ρεπορτάζ.

Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Εχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου.