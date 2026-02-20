Οι συνθήκες του θανάτου του 58χρονου βρετανού εκατομμυριούχου χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής «μυστηριώδεις».

Σε ισχύ βρίσκεται έρευνα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του συνιδρυτή της Asos, Κουέντιν Γκρίφιθς, ο οποίος έπεσε από πολυκατοικία στην Ταϊλάνδη.

Ο πολυεκατομμυριούχος φέρεται να έπεσε από το διαμέρισμά του στον 17ο όροφο στην Πάταγια - όπου είχε μετακομίσει το 2007 - με την αιτία θανάτου του να μην έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μια πηγή κοντά στην οικογένεια του Γκρίφιθς δήλωσε στην Sun πως πρόκειται για ένα «πραγματικό μυστήριο».

Ερευνητής δήλωσε στο BBC ότι ο Γκρίφιθς βρισκόταν μόνος του και το δωμάτιό του ήταν κλειδωμένο από μέσα. Δεν βρέθηκαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας κατά τη νεκροψία, πρόσθεσε ο ερευνητής.

Σημειώνεται πως ο Γκρίφιθς παρέμεινε σημαντικός μέτοχος της Asos μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία το 2005, ενώ βρισκόταν σε διαμάχη με την πρώην σύζυγό του στην Ταϊλάνδη, η οποία αντιμετώπιζε κατηγορία για κλοπή 500.000 λιρών από την εταιρεία που διαχειρίζονταν από κοινού.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πέρσι ο δισεκατομμυριούχος είχε εξεταστεί ενδελεχώς από τις αρχές, μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του ότι είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει ακίνητα και μετοχές της επιχείρησης χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της.