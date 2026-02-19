Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Δεν φταίω εγώ, διότι τελείωσα λύκειο, φταίνε οι μηχανικοί (λίγο περισσότερο ένας) και όλοι όσοι; ασχολήθηκαν με το εργοστάσιο μου». Σε αυτή τη φράση, σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούσε να συμπυκνωθεί η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. Να θυμίσουμε ότι μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς βαρύνεται και με την κατηγορία της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Αναφορά στον Παπαστεργίου

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Υποστήριξε ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση έχει «με το μηχανολογικό μέρος της λειτουργείας των μηχανημάτων της και το ηλεκτρολογικό και ότι απαιτείται με την αγορά εγκατάσταση, λειτουργία, επίβλεψη αυτών των ειδικών ζητημάτων που άπτονται ειδικών επιστημόνων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ως ειδικό ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό, τον οποίο χρησιμοποιούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα, στην έκδοση άδειας το 2007, «όπου τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου συνέταξε ο ίδιος και υπέγραψε τα σχετικά κατά νόμον τοπογραφικά και υπέβαλε τις σχετικές κατά νόμον βεβαιώσεις».

Επίσης αναφορά κάνει και στις ενέργειες του υπουργού το 2011 και πρόσθεσε ενώπιον του ανακριτή: «Ήτοι ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Αναφορά σε ιδιώτη

Στη λογική «δεν φταίω σε τίποτα, φταίνε όλοι οι άλλοι «κινήθηκε στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και σε σχέση με ιδιώτη εγκαταστάτη από τη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιώτης είχε δώσει προσφορά στον εργοστασιάρχη της τάξης των 60.000 ευρώ για αντικατάσταση των φθαρμένων και εγκατεστημένων από το 2008 (σύμφωνα με την κατάθεση υδραυλικού) σωληνώσεων, ωστόσο δεν είχαν προχωρήσει σε συνεργασία.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, βάσει των ίδιων πληροφοριών ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «είχε πλήρη ανάληψη και γνώση και ευθύνη, και κατά τρόπο και χρόνο ώστε αυτός και μόνον αυτός ως ο απόλυτος ειδικός θα ενεργούσε, χωρίς μάλιστα να αναφερθεί ή να ζητήσει κάτι, το οποίο να μην έχει τυχόν γίνει από την Εταιρία.

Ήδη δηλαδή ο άνω απολύτως ειδικός είχε όχι μόνον αναλάβει τον έλεγχο της πραγματικής καταστάσεως και του συστήματος τροφοδοσίας της εταιρίας της εταιρίας , την οποία θα εργαζόταν κατά τα άνω, αλλά και επι πλέον είχε ήδη εγκατασταθεί στον χώρο του εργοστασίου και είχε εκτελέσει μέρος της όλης επεμβάσεως του».

Αποποιήθηκε κάθε ευθύνης

Τέλος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δόλο, δεν είχε ευθύνη, ως απλός απόφοιτος λυκείου και γενικά υπέστη ζημία της τάξης των 11.000.000 ευρώ!