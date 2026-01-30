Το εργοστάσιο της εταιρίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.» λειτουργούσε με την υπ’ αριθ. 339 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1127.

Με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού και σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε λάβει άδεια λειτουργίας το εργοστάσιο «Βιολάντα», το οποίο πριν από τρεις μέρες έγινε παρανάλωμα του πυρός μετά από μακροχρόνια διαρροή προπανίου, αφήνοντας πίσω του πέντε εργαζόμενες νεκρές και κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο χώρο εργασίας.

Το εργοστάσιο της εταιρίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.» λειτουργούσε με την υπ’ αριθ. 339 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1127 άδεια που είχε παραχωρήσει η Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

Όπως φαίνεται στο επίμαχο έγγραφο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Dnews, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, πολύ πριν αναλάβει δήμαρχος στα Τρίκαλα και εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος το 2007 είχε υπογράψει τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου», βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια για το εργοστάσιο «Βιολάντα».

Δείτε το επίμαχο έγγραφο

Η εμπλοκή του κ. Παπαστεργίου στην τραγωδία του εργοστασίου Βιολάντα εγείρει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα για την κυβέρνηση, από την οποία αναμένεται πλέον επίσημη τοποθέτηση όχι μόνο για την ένδεια επαρκών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και για την εμπλοκή πλέον του υπουργού της.

Και τούτο, διότι η αποκάλυψη του Dnews έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά το ξεδίπλωμα της επίσημης κυβερνητικής γραμμής για την τραγωδία διά στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου, που δεν ήταν άλλη από ένα δαιδαλώδες πλαίσιο νόμων με στόχο τον επιμερισμό ευθυνών σε όλες τις βαθμίδες του κράτους, άρα εν πολλοίς πουθενά. (Βιολάντα: Ολοκληρωτική κρατική αποτυχία)

Σημειώνεται τέλος, πως η εμπλοκή του Δημήτρη Παπαστεργίου στην υπόθεση, σύμφωνα με επιβεβαιωμενες πληροφορίες, τελεί σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου από την πρώτη στιγμή της πολύνεκρης τραγωδίας και αναζητείται τρόπος διαχείρισης της κυβερνητικής πλέον κρίσης.