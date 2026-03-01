Εκκωφαντική ηρεμία που παρατηρείται πριν από την καταιγίδα- Η αμηχανία Μητσοτάκη- Η ανησυχία για τη νέα έρευνα.

Ένα πέπλο αναμονής και αμηχανίας επικρατεί τα τρία τελευταία 24ωρα στο Μαξίμου. Σαν την εκκωφαντική ηρεμία που παρατηρείται πριν από την καταιγίδα. Αιτία μια υπόθεση που επέστρεψε από τα παλιά σαν εκκρεμότητα... Οι παράνομες παρακολουθήσεις σειρά υπουργών της σημερινής κυβέρνησης, αρχηγού κόμματος του Ν. Ανδρουλάκη, αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.

Η «αφωνία» του πρωθυπουργού

Η αμηχανία που συνόδεψε την έκπληξη των κυβερνητικών για την νέα έρευνα που ξεκινάει για τις υποκλοπές φάνηκε και από την στάση του Κ. Μητσοτάκη στην «Ώρα του πρωθυπουργού» την Παρασκευή το πρωί. Όταν ο Ν. Ανδρουλάκης τον προκάλεσε να πάρει θέση για τις ραγδαίες εξελίξεις και ο πρωθυπουργός προτίμησε να απαντήσει σε ..άλλη συνεδρίαση! Στην προ ημερησίας συζήτηση που ζήτησε για το θέμα ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Καταθέστε το αίτημα για να συζητήσουμε για το κράτος Δικαίου και εκεί θα δούμε την πρόοδο τις παραλείψεις και θα αναμετρηθούμε» είπε ο Κ. Μητσοτάκης μεταθέτοντας την σύγκρουση για άλλη στιγμή. Και για να μην μπει στο «κάδρο» των υποκλοπών και για να κερδίσει χρόνο.

Οι «αναμνήσεις» των υποκλοπών ξαναγυρίσανε

Κι αυτό διότι το 2022 που μέχρι σήμερα έμοιαζε σαν κάτι μακρινό και σχεδόν ξεχασμένο- τουλάχιστον για την κυβέρνηση που έκανε τα πάντα για να το αφήσει πίσω της- έρχεται στο παρόν.

Με την προχθεσινή απόφαση–καταπέλτη του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε βάρος των τεσσάρων ιδιωτών εκπροσώπων της Intellexa και Krikel που κρίθηκαν ένοχοι για τις –κατά συρροή- υποκλοπές με ποινή φυλάκιση που υπερβαίνει τα 120 χρόνια, οι αναμνήσεις ξαναγυρίσανε..

Νέα έρευνα με διευρυμένο κατηγορητήριο

Και μαζί με αυτές και η νέα διευρυμένη -τόσο σε πρόσωπα όσο και σε αδικήματα - έρευνα που διέταξε ο Εισαγγελέας. Αδικήματα που όπως όλα δείχνουν φτάνουν μέχρι την κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και ενδεχομένως την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με βάση τα όσα είπε ο Εισαγγελέας. Και μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατούν την ανάσα τους.

Το ερώτημα «ποιος έδωσε την εντολή» επιστρέφει

Με το αρχικό ερώτημα να επιστρέφει επίμονα και να ζητάει απάντηση. Ποιος έδωσε την εντολή στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους να παρακολουθήσουν παράνομα τόσους αξιωματούχους; Το έπραξαν μόνοι τους ή για λογαριασμό κάποιου; Και ποιου;

Η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή είχε δείξει την κυβέρνηση κατηγορώντας την για συγκάλυψη της υπόθεσης. Στο «κάδρο» των ευθυνών και τότε και τώρα τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα έβαλαν και τον πρωθυπουργό.

..Ακόμη και όταν αποχώρησε από το Μαξίμου ο τότε υπεύθυνος για την ΕΥΠ , Γρ. Δημητριάδης , ανιψιός του πρωθυπουργού.

Μηδενίζεται το κοντέρ

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει δικαστικά η σύνδεση των χειριστών του Pretador με την ΕΥΠ και κυβερνητικά στελέχη. Εκεί άλλωστε εδράζεται και η αισιοδοξία των πιο ψύχραιμων κυβερνητικών στελεχών.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ξεκινάει νέα έρευνα, το κοντέρ αρχίζει να γράφει από την αρχή…

Ο πρώτος άμεσος κίνδυνος για την κυβέρνηση είναι να γίνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και να συσταθεί για δεύτερη φορά Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα. Με βασικό επιχείρημα ότι η δικαστική έρευνα έφερε στο φως νέα στοιχεία με κορυφαία την ομολογία μάρτυρα ότι κατέθεσε στην εξεταστική κατόπιν υποδείξεων για το τι θα ερωτηθεί και τι θα απαντήσει.

«Ο εισαγγελέας έκανε λόγο για υποκλοπές που είχαν στόχο την επιβουλή της Δημοκρατίας και εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» σχολίαζε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ παίρνοντας το νήμα από τον Πρόεδρο του κόμματος Ν. Ανδρουλάκη όταν είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό «θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι».

Ο κίνδυνος νέας Εξεταστικής

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπλοκάρει την αντιπολίτευση να επιβάλλει μία νέα Εξεταστική Επιτροπή εφόσον συγκεντρωθούν 120 ψήφοι, η συγκρότηση της δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη.

Πολλώ δε μάλλον που στο σκάνδαλο των υποκλοπών η αντιπολίτευση έχει ενιαία στάση.

Το Μαξίμου ποντάρει στο ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα δεχθούν προεκλογικά να γίνουν παρακολούθημα του Νίκου Ανδρουλάκη υπογράφοντας την δική του Πρόταση. Κανείς , όμως, δεν μπορεί να γνωρίζει τι είδους διεργασίες μπορεί να γίνουν προκειμένου να πλήξουν την κυβέρνηση ενόψει εκλογών. Αν για παράδειγμα συμφωνήσουν να καταθέσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοινή πρόταση.

Βαριά η σκιά των υποκλοπών προεκλογικά

Μια τέτοια εξέλιξη από μόνη της συνιστά πλήγμα για το κυβερνών κόμμα. Διότι είναι βέβαιον ότι μια νέα εξεταστική για τις υποκλοπές θα σκιάσει την προεκλογική περίοδο αφού θα μονοπωλεί την επικαιρότητα για τουλάχιστον 3-4 μήνες.

Και αν σκεφθεί κανείς ότι μόλις προχθές έριξε αυλαία η εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το Πανελλήνιο να παρακολουθεί σε live μετάδοση το πως λειτουργούσε για χρόνια ένα ολόκληρο κύκλωμα εντός και εκτός του Οργανισμού αντιλαμβάνεται τι θα επακολουθήσει από την παρέλαση όλων των μαρτύρων, αυτή τη φορά για τις υποκλοπές.

Και όλα αυτά όταν η Ν.Δ. προσπαθεί – επί ματαίω- εδώ και ενάμιση χρόνο να αλλάξει την ατζέντα και να ξεκολλήσει την δημοσκοπική βελόνα από τα χαμηλά ποσοστά των ευρωεκλογών.