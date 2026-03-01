«Τι να γίνεται άραγε σήμερα ο περιβόητος κ. Παναγιώτης Κοντολέων;»- «Έχουμε θέμα ποιότητας Δημοκρατίας, και μάλιστα σε αρκετά ζητήματα» -Το κυριότερο είναι ότι δεν δόθηκε ποτέ μια εξήγηση για ποιο λόγο παρακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους».

Ήταν στις 22 Δεκεμβρίου 2025 όταν ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος έκανε ορισμένες καίριες επισημάνσεις για τις υποκλοπές, οι οποίες επιπλέον αποδείχθηκαν κατά κάποιο τρόπο «προφητικές» σε σχέση με την πρόσφατη δικαστική απόφαση – κόλαφο εναντίον των κυβερνητικών υπευθύνων ως προς το μεγάλο αυτό σκάνδαλο.

Και για την ακρίβεια, τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε μιλήσει σχετικά δίνοντας συνέντευξη στο OPEN και στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μήνα Καραμήτρου. Υπενθυμίζουμε ορισμένα κρίσιμα αποσπάσματα από την συνέντευξη αυτή:

Πριν απ’ όλα οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν υπάρχει θέμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και να η απάντησή του: «Έχουμε θέμα ποιότητας Δημοκρατίας, και μάλιστα σε αρκετά ζητήματα. Για παράδειγμα δεν μπορώ να ανεχθώ ως πολίτης ότι περάσαμε έτσι, αβρόχοις ποσί, ένα τεράστιο σκάνδαλο όπως οι υποκλοπές. Είναι αδιανόητο για μένα. Μέσα μου έχει μείνει ένα βαθύ τραύμα».

Στο ερώτημα για το αν έχουν υπάρξει επαρκείς απαντήσεις για τις υποκλοπές ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν κατηγορηματικός: «‘Όχι βέβαια! Όχι βέβαια! Το λέω ευθέως και δεν είμαι φυσικά ο μόνος.»

Μετά έρχεται μια σπουδαία επισήμανση του Προκόπη Παυλόπουλου για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο και το έγκλημα των υποκλοπών: «Όλα ξεκίνησαν από τις κυβερνητικές «εξηγήσεις» ως προς το γιατί με τόση ευκολία η αρμόδια εισαγγελέας δέχθηκε να παρακολουθούνται τόσοι άνθρωποι. Τότε η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός είχε απαντήσει περίπου ότι της στέλνονταν αρκετά αιτήματα επισυνδέσεων και αυτά γίνονταν συνήθως δεκτά. Δεν πήραμε όμως καμία απάντηση στο γιατί τόσα πολλά αιτήματα και για τόσους ανθρώπους. Και το κυριότερο είναι ότι δεν δόθηκε ποτέ μια εξήγηση για ποιο λόγο παρακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους».

Και ερχόμαστε στο πιο καίριο ερώτημα των δημοσιογράφων, για το αν ο πρώην ΠτΔ αποδίδει την ευθύνη για το ότι δεν υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις από την κυβέρνηση. Ο κ. Παυλόπουλος υπήρξε πέρα για πέρα σαφής: «Μα φυσικά και πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες ευθύνες. Και αυτό αποκαλύφθηκε από τις ίδιες τις αλλαγές που έκανε τότε ο πρωθυπουργός στους υπευθύνους της εποχής εκείνης». Αναφερόμενος έτσι στις παραιτήσεις του ανηψιού του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του τότε διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα.

Είπε και άλλα ο κ. Παυλόπουλος τότε για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά όμως που αναφέραμε αρκούν. Προσθέτουμε μόνο τούτο: «Τι να γίνεται άραγε σήμερα ο περιβόητος κ. Παναγιώτης Κοντολέων;»