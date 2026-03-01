Στις 10 Μαρτίου στο Παρίσι.

Στη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια θα παραβρεθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης ο πρωθυπουργός. Σύνοδο που θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου στο Παρίσι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας πλην όμως δεν έχει εξειδικεύσει τι ακριβώς εννοεί.

Να σημειώσουμε επίσης πως η χώρα στην οποία θα διεξαχθεί η Σύνοδος, η Γαλλία, είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προφανώς έως το Παρίσι θα μάθουμε τι ακριβώς προγραμματίζει ο πρωθυπουργός...

Β.Σκ.