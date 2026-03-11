Οδηγός ρώτησε τον Τσιτσιπά ποιο άθλημα είναι το τένις.

Μία αλλόκοτη, τουλάχιστον, σύντομη συζήτηση που είχε στο Λος Άντζελες μετέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ανάρτησή του στο X.

Οδηγός του Uber τον ρώτησε ποιο άθλημα είναι το τένις και κάπως η συζήτηση κατέληξε να περιλαμβάνει τα άλογα και τα κρουασάν.

«Οδηγός του Uber στο Λος Άντζελες με ρώτησε αν το τένις είναι “αυτό με τα άλογα”. Είπα “όχι”. Είπε “α, ναι, αυτό είναι το κρουασάν”. Εννοούσε το κροκέ (σ.σ. το οποίο επίσης δεν έχει άλογα). Γνέψαμε και οι δύο και συνεχίσαμε», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

{https://x.com/stefanos/status/2031838573436211634}

Ο 27χρονος συμμετέχει στο Indian Wells και με τη Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκαν στα προημιτελικά του μικτού διπλού, επικρατώντας με 7-5, 7-5 των Άννα Ντανιλίνα και Κάρεν Χατσάνοφ.